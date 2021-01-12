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Российский спортсмен отправил World Athletics нецензурный стих

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Aronu / CC BY-SA 4.0

Российский легкоатлет Иван Носков нецензурным стихотворением ответил на запрос независимого дисциплинарного органа Athletcis Integrity Unit из World Athletics и, вероятно, будет наказан.

Ходок Носков был дисквалифицирован в 2016 на четыре года за употребление эритропоэтина. Вскоре после окончания дисквалификации в адрес Носкова поступил запрос от Athletics Integrity Unit, который является независимым дисциплинарным органом World Athletics.

«Тот в ответ отправил бранное сообщение в стихотворной форме. В ВФЛА считают, что подобная хулиганская выходка Носкова не должна остаться безнаказанной», — цитирует ТАСС представителя ВФЛА.

Федерация хочет наказать спортсмена, но Носков ранее принял решение об уходе из спорта, что значительно сокращает возможности спортивных властей.

32-летний Носков — бронзовый призер чемпионата Европы 2014 года в ходьбе на дистанции 50 километров, призер Кубков мира и Европы.

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