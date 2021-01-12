Российский спортсмен отправил World Athletics нецензурный стих

Российский легкоатлет Иван Носков нецензурным стихотворением ответил на запрос независимого дисциплинарного органа Athletcis Integrity Unit из World Athletics и, вероятно, будет наказан.

Ходок Носков был дисквалифицирован в 2016 на четыре года за употребление эритропоэтина. Вскоре после окончания дисквалификации в адрес Носкова поступил запрос от Athletics Integrity Unit, который является независимым дисциплинарным органом World Athletics.

«Тот в ответ отправил бранное сообщение в стихотворной форме. В ВФЛА считают, что подобная хулиганская выходка Носкова не должна остаться безнаказанной», — цитирует ТАСС представителя ВФЛА.

Федерация хочет наказать спортсмена, но Носков ранее принял решение об уходе из спорта, что значительно сокращает возможности спортивных властей.

32-летний Носков — бронзовый призер чемпионата Европы 2014 года в ходьбе на дистанции 50 километров, призер Кубков мира и Европы.