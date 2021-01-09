Дуров заявил о бегстве пользователей WhatsApp в Telegram

Новая политика сервиса WhatsApp, принадлежащего компании Facebook, привела к ускорению массового перехода пользователей в Telegram, заявил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

«Миллионы людей возмущены последними изменениями в пользовательском соглашении WhatsApp, согласно которым клиенты должны передавать свои личные данные рекламной системе Facebook. Неудивительно, что исход пользователей из WhatsApp в Telegram, которые продолжается уже несколько лет, ускорился», — написал Дуров в Telegram-канале Durov's Channel.

По его мнению, Telegram стал одной из главных проблем для Facebook, и компания создала целый отдел, чтобы выяснить, почему этот мессенждер так популярен.

«Я сэкономлю Facebook десятки миллионов долларов и раскрою секрет бесплатно: доверяйте пользователям», — отметил Дуров.

Он также сообщил, что Facebook потратил в 2019 году 10 миллионов долларов на маркетинг, в то время как Telegram не понадобилось на это ни рубля. В эти расходы Дуров включил и ботов, которые распространяют ложные сведения о мессенджере.