Машину после ДТП отбросило в троллейбус в Новосибирске

Фото: © УГИБДД по Новосибирской области
Автомобиль Toyota Passo врезался в иномарку, а затем в троллейбус на остановке, пострадали водитель и пассажиры Toyota, сообщает УГИБДД по Новосибирской области.
В понедельник вечером водитель на автомобиле Toyota Passo ехал по проезду Энергетиков со стороны Димитровского моста в сторону улицы Станционная, и возле проезда Энергетиков, 8/1 столкнулся с автомобилем Toyota Mark II.
После этого автомобиль Passo столкнулся с троллейбусом, который высаживал пассажиров на остановке общественного транспорта.
После ДТП медицинская помощь была оказана водителю автомобиля Passo и его двум пассажирам: 31-летней женщине и трехлетней девочке, которая была госпитализирована с переломом позвоночника в больницу.