Машину после ДТП отбросило в троллейбус в Новосибирске

Автомобиль Toyota Passo врезался в иномарку, а затем в троллейбус на остановке, пострадали водитель и пассажиры Toyota, сообщает УГИБДД по Новосибирской области.

В понедельник вечером водитель на автомобиле Toyota Passo ехал по проезду Энергетиков со стороны Димитровского моста в сторону улицы Станционная, и возле проезда Энергетиков, 8/1 столкнулся с автомобилем Toyota Mark II.

После этого автомобиль Passo столкнулся с троллейбусом, который высаживал пассажиров на остановке общественного транспорта.

После ДТП медицинская помощь была оказана водителю автомобиля Passo и его двум пассажирам: 31-летней женщине и трехлетней девочке, которая была госпитализирована с переломом позвоночника в больницу.