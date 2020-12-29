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Машину после ДТП отбросило в троллейбус в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УГИБДД по Новосибирской области

Автомобиль Toyota Passo врезался в иномарку, а затем в троллейбус на остановке, пострадали водитель и пассажиры Toyota, сообщает УГИБДД по Новосибирской области.

В понедельник вечером водитель на автомобиле Toyota Passo ехал по проезду Энергетиков со стороны Димитровского моста в сторону улицы Станционная, и возле проезда Энергетиков, 8/1 столкнулся с автомобилем Toyota Mark II.

После этого автомобиль Passo столкнулся с троллейбусом, который высаживал пассажиров на остановке общественного транспорта.

После ДТП медицинская помощь была оказана водителю автомобиля Passo и его двум пассажирам: 31-летней женщине и трехлетней девочке, которая была госпитализирована с переломом позвоночника в больницу.

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