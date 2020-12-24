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Windows 10 получила новый «Проводник»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Компания Microsoft показала новый «Проводник» для новой версии Windows 10, релиз которой ожидается в 2021 году.

Новая версия «Проводника» для Windows 10X будет представлять собой приложение для доступа к локальным файлам с интеграцией облачного хранилища OneDrive. Пользователь прямо из программы сможет работать с документами, находящимися на серверах Microsoft.

При этом новый «Проводник» лишен некоторых классических функций, пишет Windows Latest. В частности, из него исчез популярный раздел «Мой компьютер», убраны настройки и пользовательский интерфейс сетевых подключений.

Фото: © Microsoft

Все параметры операционной системы никуда не делись и будут доступны в соответствующем разделе в меню. Фактически, «Проводник» будет ориентирован на работу с интернетом и удаленными данными.

Windows 10X выйдет в 2021 году, эта операционная система предназначена для бюджетных ноутбуков. По сравнению с классической «десяткой», ее возможности будут урезаны, однако при этом софт станет дешевле и доступнее пользователям.

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