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Красноярск лишился чемпионата мира по фристайлу и сноуборду

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Кирилл Лазарев

Международная федерация лыжного спорта исключила заявку Красноярска на проведение чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2025 году из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Красноярск был исключен из числа организаторов чемпионата мира по фристайлу и сноуборду 2025 года. Поскольку хозяин турнира будет назван до конца 2022 года, заявка все еще подпадает под двухлетний запрет», — говорится в сообщении.

Красноярск был единственным кандидатом на проведение чемпионата мира в 2025 году. В четверг Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил санкции в отношении российского спорта, приняв сторону WADA в его споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

Российские спортсмены до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна страны. Решение также лишает Россию права претендовать на проведение чемпионатов мира и проводить их.

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