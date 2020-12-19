Красноярск лишился чемпионата мира по фристайлу и сноуборду

Международная федерация лыжного спорта исключила заявку Красноярска на проведение чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2025 году из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Красноярск был исключен из числа организаторов чемпионата мира по фристайлу и сноуборду 2025 года. Поскольку хозяин турнира будет назван до конца 2022 года, заявка все еще подпадает под двухлетний запрет», — говорится в сообщении.

Красноярск был единственным кандидатом на проведение чемпионата мира в 2025 году. В четверг Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил санкции в отношении российского спорта, приняв сторону WADA в его споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

Российские спортсмены до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна страны. Решение также лишает Россию права претендовать на проведение чемпионатов мира и проводить их.