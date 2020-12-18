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Локоть предложил спортсменам выступать под флагом СССР

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил российским спортсменам, которых обязали выступать в качестве нейтральных атлетов на Олимпиаде, выступать под флагом СССР.

Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил российским спортсменам выступать под национальным флагом до 16 декабря 2022 года. Спортсмены должны носить форму, на которой нет изображения российского флага, на ней должна быть надпись «нейтральный атлет».

«Международные бюрократы от спорта, следуя антироссийской политике, проводимой США и их западными союзниками, в очередной раз показали, что принцип "спорт — вне политики" так и остался утопичной мечтой основателя современного олимпийского движения Пьера де Кубертена», — написал на Facebook Локоть.

Он отметил, что наряду с экономическими и политическими, вводятся санкции в спорте.

«Запад пытается не просто разрушить нашу страну, но и лишить нас национальной гордости. Не выйдет! Предлагаю асимметричный ответ — использовать в качестве символа нашей команды на предстоящих соревнованиях Знамя Победы — государственный флаг Советского Союза, победившего фашистскую Германию в Великой Отечественной войне», — написал мэр Новосибирска.

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