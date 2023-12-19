Неизвестный Брежнев: факты из жизни советского генсека

Советский лидер Леонид Брежнев возглавлял страну 18 лет. Эпоха его правления вызывает многочисленные споры — одни считают ее «золотым веком» СССР, а другие называют «застоем», который заложил основы для разрушения Союза в 1991 году.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев Фото: © Central Intelligence Agency

Леонид Ильич Брежнев, по официальным данным, родился 19 декабря 1906 года в Днепропетровской области (Украины) в семье рабочих. После школы окончил техникум по специальности землемера, затем металлургический институт. Работал на заводах, руководил металлургическим техникумом. Войну прошел на политических военных должностях.

После войны — политическая карьера в органах власти республик СССР. С 1956 года — в ЦК КПСС, с 1964 года — первый секретарь ЦК КПСС, с 1966 года генеральный секретарь (глава государства), вплоть до кончины в 1982 году.

Дата рождения

На самом деле 19 декабря 1906 года — дата рождения по старому стилю. По новому стилю он родился 1 января 1907 года. Однако официально в СССР его день рождения всегда отмечали 19 декабря. Основная версия — чтобы избежать совпадения с Новым годом.

Загадочная национальность

Историки до сих пор спорят о происхождении Брежнева. В паспорте он был записан как украинец, в наградных листах времен войны — как русский. Сам генсек в различных анкетах попеременно называл себя русским, великоросом и украинцем. При этом он отлично владел польским языком — в мемуарах современников утверждается, что его мама имела польские корни.

Брат-алкоголик

У Брежнева был младший брат Яков, работавший на одном из провинциальных заводов. После своего политического взлета Леонид устроил его на хорошую должность в Министерство цветной и черной металлургии. Однако быстрый карьерный рост привел Якова к тяжелому алкоголизму с прогулами работы и длительными запоями. В последние годы братья не общались.

Политработник на фронте

После начала Великой Отечественной войны Брежнев ушел на фронт замом начальника политуправления Южного фронта. Однако должность высокопоставленно политработника не предусматривала непосредственное участие в боевых действиях. Рассказы о его ранении, которое якобы нарушило дикцию Брежнева — всего лишь популярный миф.

Парад Победы

Брежнев принимал личное участие в знаменитом Параде Победы, который прошел на Красной площади 24 июня 1945 года. Будущий генсек маршировал в составе частей 4-го Украинского фронта, рядом с генералом Еременко. Брежнев очень гордился этим эпизодом и часто пересматривал запись парада.

Красивый молдаванин

Сталин обратил внимание на Брежнева на XIX съезде партии в Москве — он выделялся энергичностью и внешностью. На тот момент Брежнев занимал пост руководителя ЦК КП(б) Молдавии, поэтому вождь сказал окружению: «Какой красивый молдаванин!». Через полгода Брежнев стал членом ЦК и кандидатом в члены президиума.

Обидное прозвище

Партийные товарищи неофициально звали Брежнева «балерина». Никита Хрущев утверждал, что таким прозвищем Леонида Ильича наградили на заре его партийной работы в Днепропетровске — за то, что им мог крутить всякий желающий.

Многочисленные награды

Брежнев имел 114 наград. Так, у него были четыре «Золотые звезды» Героя Советского Союза и восемь орденов Ленина. Одной награды его лишили посмертно — в 1978 году генсек получил орден «Победы», который вручали высшему командованию за успешное проведение войсковой операции в масштабе фронта. Указ о награждении в 1989 году аннулировал Михаил Горбачев.

Литературные «негры»

В конце 1970-х годов за авторством Леонида Ильича вышла трилогия мемуаров: «Малая земля», «Возрождение» и «Целина». На самом деле книги были написаны журналистами Анатолием Аграновским, Аркадием Сахниным и Александром Мурзиным. Несмотря на это, Брежнев за свои мемуары получил Ленинскую премию и гонорар в 180 тысяч рублей.

Новогоднее поздравление

Именно Брежнев положил начало традиции поздравлять граждан с Новым годом по телевизору. Первое телевизионное поздравление он сделал 31 декабря 1970 года. Данная традиция сохранилась даже после развала СССР.

Время Брежнева у власти называют «золотым веком» и «эпохой застоя». При Брежневе существенно выросли доходы советских граждан, 162 миллиона человек получили жилье, население страны увеличилось на 12 миллионов. Научные прорывы и увеличение военной мощи. В то же время наметились негативные тенденции в экономике и стало очевидным отсутствие политического развития, обострились международные противоречия.

Знаменитые поцелуи

Брежнев очень любил приветствовать политических деятелей тройным поцелуем — сначала в одну щеку, потом в другую, а затем — в губы. В основном процедура проходила гладко, ему удалось поцеловать даже президента США Джимми Картера. Однако премьер-министра Британии Маргарет Тэтчер от поцелуя советского лидера решительно уклонилась.

Верный семьянин

Брежнев познакомился с будущей супругой Викторией Денисовой во время танцев. Он пригласил потанцевать подругу Виктории, однако та отказала ему. А вот студентка Виктория согласилась. В 1928 году они поженились и прожили в браке 55 лет. Именно жена придумала Брежневу его знаменитую прическу. Супруга генсека застала распад СССР и умерла в 1995 году.