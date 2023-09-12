Сделано в Новосибирске: от телевизора до электрогитары

«Жигули» из Тольятти, холодильники «Бирюса» из Красноярска. А что выпускали в Новосибирске в советские годы? Многие помнят телевизоры «Изумруд», но были и более редкие вещи. Почему новосибирские велосипеды и электрогитары стали раритетами и больше не выпускаются, Sibnet.ru рассказал заведующий музеем «Контора инженера Г. М. Будагова» Игорь Костылев.

Промышленность Новосибирска активно развивалась во время Великой Отечественной войны. Заводы выпускали оружие и боеприпасы, но после победы гражданам понадобились товары повседневного быта. Какие-то из новосибирских вещей были почти в каждом доме, а другие — только у везунчиков.

Электрогитара «Электроника»

Один из самых редких и удивительных новосибирских товаров — электрогитара «Электроника», ее выпускали на заводе «Оксид». Основное направление предприятия — электротехника. И вдруг в 1972 году завод выпустил партию электрогитар.

«Есть версия, что на заводе была группа молодых парней, занимающихся самодеятельностью. Им нужна была электрогитара. Достать ее было сложно. А на заводе на тот момент была изыскательская лаборатория, она и создала эту гитару», — сказал Костылев.

Электрогитара «Электроника» завода «Оксид» (1972 г.) Фото: © Sibnet.ru

Гитару рабочие собрали высококачественную, даже сейчас она бы не затерялась среди конкурентов. Но себестоимость инструмента оказалась неподъемная — 220 рублей.

И хотя заводчане пытались сделать гитару дешевле, это не получалось, страдало качество. Поэтому единственная партия разошлась по клубам и домам культуры. Одна из гитар бережно хранится в музее завода «Оксид».

Велосипед ЗиЧ

Еще один предмет мечтаний новосибирцев — велосипед ЗиЧ производства авиационного завода имени Чкалова. Их выпустили в 1946 году. Велосипед предназначался для поездок по пересеченной местности.

Велосипед ЗиЧ авиационного завода им. В. П. Чкалова (1946 г.) Фото: © Sibnet.ru

«В те времена редкость, когда тормоз крепился на рукоять. Здесь на каждый тормоз разное колесо приходилось. Левая рука – переднее колесо, правая рука – заднее. Если там забыться и нажать, например, просто на левую, на большой скорости можно было перекувыркнуться», — сказал Костылев.

Спереди у велика была динамомашина для зарядки фар. Когда колесо крутилось, светился фонарь. Все было максимально продумано. Сзади сумочка с инструментами, чтобы можно было починиться в дороге.

Динамомашина на велосипеде ЗиЧ Фото: © Sibnet.ru

«Велосипед ценился очень сильно, потому что тоже был весьма дорогим, то есть больше, опять же, средней зарплаты. И как многие проводят аналогию, этот велосипед это все равно что Harley-Davidson, настолько был желанным», — отметил собеседник.

Он выходил не партиями, а маленькими объемами, так как был дорогой. Велосипеду уже 70 лет. Тем не менее в музее он выглядит так, как будто он недавно сошел его с конвейера.

Телевизор «Изумруд»

В 60-е годы в стране поставили задачу обеспечить каждую семью телевизорами. Производства открылись во многих городах страны. В Новосибирске за дело взялся завод «Электросигнал», специализирующийся на радиостанциях и средствах связи.

В 1965 году на заводе выпустили первую модель черно-белого телевизора «Изумруд». Конструкторы постоянно работали над усовершенствованием и выпускали разные модели устройства, например, увеличивали экран.

Во второй половине 70-х активно начали производить цветные телевизоры «Изумруд». Главной особенностью этой техники было то, что ее могли ремонтировать сами хозяева.

«В советское время фактически все, хоть немного, но умели ремонтировать электротехнику, поэтому к каждому подобному прибору, шла подробная инструкция с принципиальными электрическими схемами. Можно было дома его без проблем отремонтировать, и с этой целью он был действительно изначально задуман как ремонтно-пригодный», — пояснил Костылев.

К 1987 году завод выпустил более трех миллионов копий «Изумруда». Точную стоимость телевизоров Костылев не назвал, но отметил, что семья, в которой все работали, могла позволить себе телевизор. Поэтому он стал массовым.

В стране был введен ГОСТ на телевизоры, поэтому модели из разных городов были похожи друг на друга. При этом рационализаторов на заводах активно поощряли, они старались что-то улучшить, поэтому минимальные отличия все-же были.

«Например, одна из таких особенностей уже более поздних "Изумрудов" в том, что здесь пользователь по сути сам ловит канал, какой ему нужно», — отметил заведующий музеем.

В 90-е «Электросигнал» перестал выпускать «Изумруд». Предприятие продолжило делать радиостанции и другую радиоаппаратуру.

Магнитофон «Комета»

Завод «Точмаш», производивший радиостанции, в послевоенное время открыл дополнительные мощности и стал производить магнитофоны.

Магнитофоны «Комета» разных лет Фото: © Sibnet.ru

«Комета-206» в 1966 году стал одним из первых отечественных транзисторных переносных магнитофонов, в котором использовались последние технические достижения в области звукозаписи.

Завод выпускал разные модификации «Кометы» — переносные и стационарные. В начале это были катушечные магнитофоны. Они пользовались большой популярностью, их стоимость была доступной для населения.

Кассетный магнитофон «Комета» (1989 г.) Фото: © Sibnet.ru

Одной из самых популярных моделей стал кассетный магнитофон «Комета-225С», его выпускали с 1987 года. Он был выполнен в стилистике 80-х годов.

Микроволновка «Комета»

Уже в 90-е «Точмаш» производил микроволновки — тоже под брендом «Комета». По внешнему виду они мало отличаются от современных. Но продукция эта не нашла большого отклика у населения, тогда еще не было культуры быстро разогревать одну порцию еды, да и лишних денег на такой прибор тоже.

СВЧ-печь завода «Точмаш» (1990-е годы) Фото: © Sibnet.ru

Поэтому качественное и полезное изделие на фоне низкого спроса выпускать перестали. Хотя даже сейчас на «Авито» продают работающие микроволновки «Комета».

Электробигуди и орешницы

Настоящими хитами продаж в советские годы были более простые и дешевые вещи для советского быта. Например, на заводе «Оксид» выпускали набор для завивки «Надежда».

Набор для завивки и укладки волос «Надежда» завода «Оксид» (1970-е гг.) Фото: © Sibnet.ru

Принцип работы простой: на металлическую часть надеваются бигуди, они опускаются в прибор, там нагреваются, а потом вытаскиваются и на них накручиваются волосы.

Форма для печенья производства авиационного завода имени Чкалова была почти у каждой хозяйки дома, и не только в Новосибирске. Делали их из прочного металла, возможно, даже из того же, что и самолеты.

Форма для выпечки авиационного завода им. В. П. Чкалова (1970-е гг.) Фото: © Sibnet.ru

Внутрь наливали тесто, закрывали и ставили форму прямо на плиту, в итоге получали прекрасные орешки. Такие формы для печенья можно называть вечными, у многих они хранятся дома до сих пор.

Местные товары можно увидеть на выставке «Сделано в Новосибирске. Товары для народа» в музее «Контора инженера Г. М. Будагова». Она будет работать до конца октября.