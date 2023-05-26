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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Брежнева лишили звания «Почетный гражданин Киева»

Источник:
Sibnet.ru
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Леонид Брежнев
Фото: Yuriy Ivanov / Юрий Иванов / CC BY-SA 3.0

Киевский городской совет лишил генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева посмертно.

Решение приняли 82 депутата, сообщает УНИАН. В постановлении Киевсовета сказано, что звания «Почетный гражданин Киева» лишаются лица, которые работали на руководящих должностях КПСС, КПУ и коммунистических партий других республик СССР.

Брежнев был первым человеком, кто удостоился звания почетного гражданина Киева. Это произошло после того, как тот открыл в городе мемориал монументу «Родина-мать».

Брежнев родился в Днепропетровской области Украины, там начал карьеру и партийный путь. В некоторых документах называл себя украинцем. 

Известна любовь Брежнева к разным званиям. Всего у генсека было 117 советских и иностранных государственных наград.

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Alhazred

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slavaynin

мало им украинского радиактивного облака.

GammiPluh

даже суицидниками таких персонажей трудно, они живые трупы

Удавиков

так ведь такое уже было и есть, государство страхует суммы пенсионеров в негосударственном пенсионном...