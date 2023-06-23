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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Названа самая дружелюбная для релокантов страна бывшего СССР

Источник:
Sibnet.ru
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Жители девяти стран ближнего зарубежья относятся спокойно к прибывшим в последнюю волну релокации из России и готовы оказать им помощь, но ожидают, что эти люди не останутся надолго, сообщается в исследовании Центра социального проектирования «Платформа» и исследовательской компанией «ОнИн».

В Казахстане и Белоруссии более половины опрошенных уверены, что релоканты не окажут значительного влияния на их жизнь. Есть и те, кто считает, что приезжие причинит вред. 

В Грузии такого мнения придерживается 21% опрошенных, что является самым высоким показателем среди всех стран. Участники опроса жалуются на удорожание стоимости жизни, конфликты, вызванные разными менталитетами или ценностями, цитирует РБК исследование.

В Грузии более 40% респондентов считают, что российские приезжие могут принести пользу. В соседней Армении такого мнения придерживаются 73% опрошенных.

Жители Таджикистана (55%) и Киргизии (42%) приветствуют появление высококвалифицированных специалистов, рост спроса на услуги и новые возможности заработка для местных жителей. В Узбекистане опрошенные указывают на положительное отношение к приезду специалистов (46%), однако только 23% считают, что это повлияет на технологичность их страны.

Согласно исследованию, жители Казахстана и Средней Азии уверены в том, что релоканты не задержатся у них и скоро уедут в другие страны или вернутся обратно в Россию. В Армении, Грузии и Азейбаджане считают, что российские приезжие намерены основательно задержаться в их стране.

Согласно исследованию, более половины опрошенных в странах бывшего СССР считают, что мигрантам следует оказывать помощь в изучении языка, поиске легальной работы и культурной адаптации. Особенно высокий процент людей, придерживающихся такой позиции, обнаружен в Таджикистане, где 66% опрошенных выразили поддержку в этом вопросе.

Тема: Бывший СССР
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Топ комментариев

mosquito__2010

То что они намеренно выводят из сторя технику это почти единственный метод сохранить себе жизнь, некий...

nicollaich

Контрнаступ захлебнулся.А гадить надо.Отрабатывать американские печеньки.

GammiPluh

Евгений Пригожин имеет права говорить что захочет и ему за это ничего не будет - но что из этого чистая...

Alhazred

Ну вот, ты подтвердил, что инструкторы НАТО те еще олени)))