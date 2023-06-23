Названа самая дружелюбная для релокантов страна бывшего СССР

Жители девяти стран ближнего зарубежья относятся спокойно к прибывшим в последнюю волну релокации из России и готовы оказать им помощь, но ожидают, что эти люди не останутся надолго, сообщается в исследовании Центра социального проектирования «Платформа» и исследовательской компанией «ОнИн».

В Казахстане и Белоруссии более половины опрошенных уверены, что релоканты не окажут значительного влияния на их жизнь. Есть и те, кто считает, что приезжие причинит вред.

В Грузии такого мнения придерживается 21% опрошенных, что является самым высоким показателем среди всех стран. Участники опроса жалуются на удорожание стоимости жизни, конфликты, вызванные разными менталитетами или ценностями, цитирует РБК исследование.

В Грузии более 40% респондентов считают, что российские приезжие могут принести пользу. В соседней Армении такого мнения придерживаются 73% опрошенных.

Жители Таджикистана (55%) и Киргизии (42%) приветствуют появление высококвалифицированных специалистов, рост спроса на услуги и новые возможности заработка для местных жителей. В Узбекистане опрошенные указывают на положительное отношение к приезду специалистов (46%), однако только 23% считают, что это повлияет на технологичность их страны.

Согласно исследованию, жители Казахстана и Средней Азии уверены в том, что релоканты не задержатся у них и скоро уедут в другие страны или вернутся обратно в Россию. В Армении, Грузии и Азейбаджане считают, что российские приезжие намерены основательно задержаться в их стране.

Согласно исследованию, более половины опрошенных в странах бывшего СССР считают, что мигрантам следует оказывать помощь в изучении языка, поиске легальной работы и культурной адаптации. Особенно высокий процент людей, придерживающихся такой позиции, обнаружен в Таджикистане, где 66% опрошенных выразили поддержку в этом вопросе.