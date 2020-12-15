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Полицейские в Бурятии спасли краснокнижных кречетов от браконьеров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СК России по Бурятии

Сотрудники МВД в Бурятии задержали пятерых браконьеров, поймавших краснокнижных кречетов. По оценкам специалистов, стоимость птиц на «черном» рынке может достигать 100 тысяч долларов, сообщило региональное СУ СК России.

В понедельник 7 декабря полицейские задержали в лесу пять браконьеров, выловивших четырех особо ценных кречетов. Птицы занесены в Красную книгу России.

По данным следствия, браконьеры устроили охоту в лесу Еравнинского района. Птиц намеревались передать покупателям с «черного» рынка. По оценкам специалистов стоимость одного кречета на «черном» рынке в России достигает 15 тысяч долларов, а на рынках в арабских странах может доходить до 100 тысяч долларов.

Региональное СУ СК России возбудило уголовное дело по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконная добыча особо ценных диких животных, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Виновным грозит до восьми лет лишения свободы.

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