Полицейские в Бурятии спасли краснокнижных кречетов от браконьеров

Сотрудники МВД в Бурятии задержали пятерых браконьеров, поймавших краснокнижных кречетов. По оценкам специалистов, стоимость птиц на «черном» рынке может достигать 100 тысяч долларов, сообщило региональное СУ СК России.

В понедельник 7 декабря полицейские задержали в лесу пять браконьеров, выловивших четырех особо ценных кречетов. Птицы занесены в Красную книгу России.

По данным следствия, браконьеры устроили охоту в лесу Еравнинского района. Птиц намеревались передать покупателям с «черного» рынка. По оценкам специалистов стоимость одного кречета на «черном» рынке в России достигает 15 тысяч долларов, а на рынках в арабских странах может доходить до 100 тысяч долларов.

Региональное СУ СК России возбудило уголовное дело по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконная добыча особо ценных диких животных, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Виновным грозит до восьми лет лишения свободы.