Морозная погода сохранится в Забайкалье на неделе

Антициклон установился в Забайкалье и не желает уходить с «завоеванных» территорий. В большинстве районов края на предстоящей неделе будет морозно, сообщил Забайкальский УГМС.

«Погоду Забайкалья определяет антициклональный характер погоды, морозы усилились в большинстве районов Забайкалья. По западным районам идет снег, а по центральным, южным, юго-восточным районам снежный покров отсутствует», — сообщила пресс-служба ведомства.

На предстоящей рабочей неделе по Забайкалью ожидается преимущественно без осадков с резкими колебаниями температур погода. Температура ночью в начале недели в большинстве районов опустится до минус 35 градусов, а по восточной половине края до 47 градусов мороза.

К концу недели ожидается небольшое потепление. Ночью потеплеет до минус 28, а по северу до 37 градусов мороза. Днем температура будет колебаться от 9 до 14 градусов мороза, по южной половине Забайкалья до минус 25 градусов.