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Xiaomi вместо версии MIUI 13 предложит MIUI 12.5

Источник:
Ixbt.com
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Xiaomi официально анонсировала новую версию программного обеспечения MIUI, получившую название MIUI 12.5 — это первая в истории компании промежуточная версия программного обеспечения.

Разработчики обещают, что MIUI 12.5 станет довольно значимым обновлением, которое существенно улучшит MIUI 12 еще до выхода MIUI 13. Промежуточная версия получит новые функции, но какие именно пока держится в секрете, пишет.

MIUI 12.5 будет дополнительно модернизирована и оптимизирована с точки зрения дизайна, анимации, безопасности, конфиденциальности, приводит портал Ixbt.com слова генерального менеджера Xiaomi Internet One Джин Фан.

MIUI 12 значительно переработала интерфейс, вывела анимацию на новый уровень, улучшила темную тему, повысила безопасность, предложила фирменные приложения и многое другое.

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