Мужчину в Забайкалье заподозрили в убийстве годовалого сына

Следственный комитет в Забайкалье возбудил уголовное дело из-за убийства годовалого мальчика. Подозреваемый — отец малыша.

В четверг специалисты судебно-медицинской экспертизы сделали заключение о смерти годовалого ребенка в Забайкалье. Причиной гибели малыша оказалась черепно-мозговая травма. Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Через несколько часов сыщики задержали подозреваемого — 40-летнего отца погибшего мальчика. По имеющимся у следствия данным, в среду мужчина устроил застолье. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, со всей силы ударил сына рукой по голове. От полученной травмы мальчик скончался.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать в суде об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.