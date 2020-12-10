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Материалы с наночастицами для защитных масок испытали в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Сибирские ученые испытали новые материалы с бактерицидным и вирулицидным эффектом, которые могут применяться в том числе для создания медицинских масок.

Новые материалы испытали на базе Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины в Новосибирске и протестировали в ИФПМ СО РАН в Томске, сообщила пресс-служба ТГУ.

«Ситуация с новыми патогенами, возникающими из природных очагов, требует принципиально нового подхода к организации профилактики: необходимо создавать барьеры на пути распространения микробов путем предотвращения их накопления на поверхностях и медицинских изделиях», – прокомментировал советник при ректорате ТГУ Алексей Сазонов.

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По его словам, вспышки, например, птичьего гриппа и коронавируса показали, что недостаточно дезинфицировать поверхности – необходимо, чтобы эти поверхности сами «боролись» с инфекцией.

Ученые разработали новые технологии придания антисептических свойств полимерным медицинским материалам, включая волокнистые, используемые для изготовления защитных масок, халатов, шапочек. 

Исследователи выявили эффективность защитных свойств новых материалов. Также оказалось, что технологические процессы не оказывают отрицательного влияния на биоактивные частицы и не снижают их защитные качества.

«Полученные нами наночастицы перспективны для применения и в других областях. Например, их можно вводить в лакокрасочные материалы и использовать для обработки поверхностей в медицинских учреждениях, школах, детских садах и других организациях с большой проходимостью. Сейчас для таких целей иногда применяются серебросодержащие краски. Краски с нашими наночастицами будут не только эффективны, но и кратно дешевле», – рассказал проректор ТГУ по научной и инновационной деятельности Александр Ворожцов.

Сейчас ученые решают вопрос коммерциализации нового продукта и вывода его на рынок.

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Топ комментариев

olegsbeglov

Её нигде нет. Но ваши так испоганили слова демократия и либерализм, что это теперь ругательство. И США...

Disobedient

Возможно такие как Познер чубайс гайдар и прочие гозманы дискредитировали эти слова. Называя себя демократами...

Uynachalnica

Неграмотные в войне победили, развитое государство построили, а вот демократы и либералы все по ветру...

Иркут 69

Фактически это так и есть. Под термином "иные основания" можно предполагать что угодно. Например, показалось...

Uynachalnica

Страшно далеки они от народа, эти блумберги!