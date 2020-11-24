Экспозиция необычных масок появится в Томске

Томский государственный университет создаст в своем музее коллекцию необычных масок, чтобы запечатлеть период пандемии коронавируса.

«Сегодня есть два главных вещественных символа борьбы с вирусом: антисептик и маска. Но если первый стал бойцом невидимого фронта, то с маской мы практически не расстаемся, она всегда на виду. Прошел уже почти год, как она стала неотъемлемой частью нашей жизни, и еще неизвестно, сколько продолжит ею оставаться», – цитирует пресс-служба ТГУ методиста Экскурсионно- просветительского центра вуза Анастасию Мусафирову.

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Чтобы принять участие в акции, можно до 21 декабря оставить свою необычную (обязательно новую) маску в специальном кубе для сбора, всего их три: напротив кабинета профкома в главном корпусе вуза, в холле второго этажа научной библиотеки и в ботаническом саду ТГУ.

Можно принять участие дистанционно: разработать дизайн проект маски или сделать в ней интересное селфи и отправить на электронную почту mustsu@mail.tsu.ru.