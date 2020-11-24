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Экспозиция необычных масок появится в Томске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Томский государственный университет создаст в своем музее коллекцию необычных масок, чтобы запечатлеть период пандемии коронавируса.

«Сегодня есть два главных вещественных символа борьбы с вирусом: антисептик и маска. Но если первый стал бойцом невидимого фронта, то с маской мы практически не расстаемся, она всегда на виду. Прошел уже почти год, как она стала неотъемлемой частью нашей жизни, и еще неизвестно, сколько продолжит ею оставаться», – цитирует пресс-служба ТГУ методиста Экскурсионно- просветительского центра вуза Анастасию Мусафирову.

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Чтобы принять участие в акции, можно до 21 декабря оставить свою необычную (обязательно новую) маску в специальном кубе для сбора, всего их три: напротив кабинета профкома в главном корпусе вуза, в холле второго этажа научной библиотеки и в ботаническом саду ТГУ.

Можно принять участие дистанционно: разработать дизайн проект маски или сделать в ней интересное селфи и отправить на электронную почту mustsu@mail.tsu.ru.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

Disobedient

Лет 10 как продавливали закон. И вот он снизошёл на 2 процента.))) Куда там Франции с 75% и Германии...

Muzykant

Ну и кому этот хлам нужен?Необходимое для себя пользователь сам в состоянии установить.

fiopan

Берут в ЦБ займы под 4%, а населению впаривают под 25-50% годовых, не хилый такой навар на ровном месте,...

Muzykant

Если бы этот хлам был конкурентоспособен,то финансировать его таким способом нужды не было бы.

Иркут 69

Главное что б была возможность снести эти "подарунки"...