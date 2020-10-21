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Жителям Благовещенска напомнили про пандемию жесткими плакатами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Polkotoff / CC BY-SA 4.0

Баннеры с жесткими предупреждениями о смерти из-за отказа соблюдать меры против распространения коронавирусной инфекции появились на улицах Благовещенска. Изображения плакатов появились в соцсетях и вызвали неоднозначную реакцию горожан.

«Социальная дистанция? Выбор за тобой», — гласит надпись на плакате с изображением надгробий. На другом баннере граждан предупреждают: «Не нравится носить маску? Твоим близким понравится кутья».

Инициатором установки злободневных баннеров стал обычный житель города, передает канал «360». В пресс-службе городской администрации телеканалу уточнили, что решение было одобрено на уровне мэра.

«Кому-то такая реклама может показаться резкой, но ситуация с распространением коронавируса в Благовещенске очень серьезная! Количество заболевших растет, регистрируются летальные случаи», — объяснил представитель администрации.

Жители Благовещенска неоднозначно отреагировали на баннеры. Некоторые комментаторы указали, что запугивать людей смертью — перебор. Другие посчитали, что жесткие плакаты действительно напомнят горожанам о необходимости носить маски и соблюдать дистанцию.

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