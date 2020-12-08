Санврач рассказала о вечерних нарушениях в кафе Забайкалья

Главный санитарный врач Забайкалья Светлана Лапа рассказала о систематических нарушениях масочного режима и ограничений в кафе и барах по вечерам. Посетители не только не соблюдают дистанцию и масочный режим, но и отказываются уходить из заведений после 23.00.

В Забайкальском крае действуют ограничения на работу кафе, ресторанов и баров — им можно работать до 23.00. И если днем все стараются следовать правилам, то по вечерам начинаются нарушения. Клиенты приходят большими компаниями и наотрез отзываются покидать заведения после 23.00

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«Нужно потерпеть, не бежать в ресторан, кафе, и ставить владельцев ставить в неловкую ситуацию, когда они не могут удалить клиентов после 23.00. Есть у нас такие прецеденты, когда мы выходим в суд с требованием приостановить деятельность такого заведения», — цитирует «ГТРК Чита» главу ведомства.

По словам главного санитарного врача, вечером нарушают масочный режим также в магазинах и торговых центрах. Персонал уверен, что дневные проверки контрольных групп закончились и можно не следить за тем, надел ли покупатель маску.