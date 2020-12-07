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Сибиряки стали лидерами России по вредным привычкам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Три региона Сибири стали антилидерами в рейтинге по здоровому образу жизни. Выяснилось, что самые курящие и пьющие сибиряки живут в Забайкалье, Бурятии и Хакасии.

Аналитики составили рейтинг по количеству потребление табака и алкоголя в регионах, по показателю смертности от отравлений спиртным, а также по числу «пьяных» преступлений.

Наибольшая приверженность вредным привычкам наблюдается в Магаданской и Сахалинской области, республиках Хакасии и Бурятии, а также в Забайкальском крае, пишет РИА Новости по результатам исследования.

Для регионов-антилидеров наиболее остро стоят проблемы употребления алкоголя, менее остро — курения. Хотя в Бурятии и Хакасии продажи алкоголя невысокие, но показатели смертности и преступности в состоянии алкогольного опьянения достаточно высоки.

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Самый здоровый образ жизни в России ведет население северокавказских республик — Чечни, Дагестана, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. В десятку самых здоровых регионов не попал ни один регион Сибири.

Самые некурящие и непьющие из сибиряков живут в Алтайском крае. Он разместился на 36 месте. 

На 43-м — Омская область, за ней следует Иркутская. Новосибирская область — на 48-м месте. За ней следуют Томская, Кемеровская области, республика Алтай, Тува, Красноярский край.

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Топ комментариев

лачинов

Пандемия тут почти ни при чем. Именно что усталость от неопределенности и безнадеги.

Voland2

Считаю всех американцев родившихся на Аляске - русскими...

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Кроме слушать, надо запоминать еще, о чем на лили на уши ранее, и перестать верить пустым обещаниям!

Иркут 69

Очередная возможность лицезреть нашего несравненного... ☺️

maxim25091984

Этим тварям расстрела мало будет.