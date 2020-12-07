Сибиряки стали лидерами России по вредным привычкам

Три региона Сибири стали антилидерами в рейтинге по здоровому образу жизни. Выяснилось, что самые курящие и пьющие сибиряки живут в Забайкалье, Бурятии и Хакасии.

Аналитики составили рейтинг по количеству потребление табака и алкоголя в регионах, по показателю смертности от отравлений спиртным, а также по числу «пьяных» преступлений.

Наибольшая приверженность вредным привычкам наблюдается в Магаданской и Сахалинской области, республиках Хакасии и Бурятии, а также в Забайкальском крае, пишет РИА Новости по результатам исследования.

Для регионов-антилидеров наиболее остро стоят проблемы употребления алкоголя, менее остро — курения. Хотя в Бурятии и Хакасии продажи алкоголя невысокие, но показатели смертности и преступности в состоянии алкогольного опьянения достаточно высоки.

Самый здоровый образ жизни в России ведет население северокавказских республик — Чечни, Дагестана, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. В десятку самых здоровых регионов не попал ни один регион Сибири.

Самые некурящие и непьющие из сибиряков живут в Алтайском крае. Он разместился на 36 месте.

На 43-м — Омская область, за ней следует Иркутская. Новосибирская область — на 48-м месте. За ней следуют Томская, Кемеровская области, республика Алтай, Тува, Красноярский край.