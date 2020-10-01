По пивнушке на старушку: до скольки разливают пиво в Новосибирске?

Количество пивных точек в Новосибирске неуклонно растет, в том числе в спальных районах. Эксперты рассказали Sibnet.ru, как закон о наливайках повлияет на рынок пенного напитка в целом, и закроются ли пивнушки в жилых домах.

Наливайки — так стали называть точки продаж пива в жилых домах, маскирующиеся под бары, чтобы продавать алкоголь до полуночи, а не как магазины — до 22.00. Для антуража в них стоит пара столиков, но в реальности здесь продают алкоголь на вынос — в бутылках или на разлив. И особенно активно после закрытия алкогольных отделов в супермаркетах.

Федеральный закон с мая ограничил работу псевдокафе в многоэтажках стандартными 22.00, если площадь их торгового зала меньше 20 квадратных метров. Но при этом дал регионам право устанавливать свои требования к площади.

В Новосибирской области депутаты в первом чтении приняли закон о наливайках, запрещающий торговать алкоголем в жилых домах по ночам, если площадь заведения меньше 50 квадратов.

Редкие жалобы?

В телевизионных новостных сюжетах нередко показывают допропорядочных жильцов, недовольных присутствием в их домах пивных магазинов. Однако свое недовольство они больше выражают устно, на камеру, и меньше — на бумаге.

По данным регионального ГУ МВД, за первые полгода 2020 года в органы правопорядка на продажу алкоголя в многоэтажках жаловались только шесть раз, в прошлом году было на одну жалобу больше. Люди сообщали о продаже алкоголя несовершеннолетним или о торговле пивом после 22.00.

В то же время ранее министр промышленности, торговли и предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров заявил, что за полгода поступило 58 обращений, 46 из которых связаны с торговлей алкоголем в домах на вынос. Также жильцы жаловались на громких и агрессивных ночных покупателей.

Однако, как сообщила представитель министерства, провести проверки по этим фактам не удалось. Прокуратура проверки не согласовала, посчитав, что такие объекты не угрожают здоровью и жизни граждан.

В Новосибирске, по данным 2ГИС, 1,3 тысячи пивных точек, из них 737 — пивнушки в домах. Их количество постоянно увеличивалось последние три года.

Согласно исследованию урбаниста Дмитрия Лебедева, рост и распространение пивных магазинов в пятиэтажках и высотках связано с тем, что в новых отдаленных микрорайонах Новосибирска людям некуда сходить и нечем заняться, поэтому они по вечерам покупают двушку пенного и смотрят дома сериалы.

«Если мы запретим точки продажи, проблема не решится. Возможно, надо субсидировать кофейни и чайные», — считает Лебедев.

Что изменит закон о наливайках?

«Введение ограничений по площади зала обслуживания не обязательно будет вызывать закрытие объекта. Предприятие может перейти в статус магазина с режимом работы с 9 до 22 часов», — говорил в июле Гончаров.

Председатель Новосибирской областной общественной организации производителей и продавцов пивной и алкогольной продукции (ПИАП) Алексей Соловьев уверен, что такие меры не сократят количество пивнушек на первом этаже, потому что спрос рождает предложение.

«Прошло время, когда можно было продать машину, вложить деньги в магазин и через два месяца купить новую машину. Владелец одного магазина сейчас на гране убыточности. Большое количество издержек появилось из-за изменения законодательства. Когда это вешается на одного предпринимателя, он не справляется и начинает пользоваться лазейкой, чтобы продавать дольше», — сказал Соловьев.

По его мнению, время и объемы продаж не изменятся. Просто перестроятся игроки на рынке.

«Зайдет какая-то сеть, скупит площади и сделает зал 100 метров и 500 кранов, и все формально законно. Мелкие предприятия уйдут, придут федералы, которые платят налоги в других областях и произойдет распределение бюджетных денег. Исчезнет ли из-за этого шум, который мешал жильцам, неизвестно...», — заключил Соловьев.