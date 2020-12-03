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Роспотребнадзор перечислил ограничения на Новый год в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Роспотребнадзор Забайкалья подготовил предложения по ограничениям для жителей на новогодние праздники. Особую тревогу у санврачей вызвали корпоративы и утренники и новогодние подарки, сообщила пресс-служба регионального правительства.

В новогодние праздники следует уделить особое внимание проведению корпоративных мероприятий, утренников, праздничных елок, а также работе предприятий торговли, пунктов общественного питания, театров, кинотеатров, отметила главный санитарный врач региона Светлана Лапа.

«Мы стабильно стоим на высоких цифрах по заболеваемости, очень маленькое уменьшение числа заболевших, при несоблюдении мер можем получить очередной всплеск», — сказала она.

Работодателям предложили отказаться от корпоративов в офисах, от елок для детей сотрудников. При проведении корпоративов в кафе нужно, чтобы присутствующие соблюдали социальную дистанцию.

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Детским кружкам и секциям, вероятно, придется отказаться от отчетных концертов со зрителями, а утренники в детских садах и школах будут проводить по отдельным группам и кабинетам. Один класс — один кабинет. Тревогу у санврачей вызвала и потенциальная раздача подарков на утренниках и елках. Они предложили запретить раздавать их во время массового скопления людей.

Магазинам и торговым центрам рекомендовали регулировать численность посетителей — один человек на 4 квадратных метра. Ограничить проведение розыгрышей призов и лотерей.

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Забайкалье #Здоровье #Новости COVID19
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Топ комментариев

Uynachalnica

И где это они все с ковидными общаются? На загородных или зарубежных виллах?

Maniac.

Блин... Да сколько можно этого Шамстутдинова терзать. Всем ясно, что он убийства совершил осознанно....

shevelev-kirill

ну дак кольните их первыми! че над простым народом то глумится....

Иркут 69

Может самопиар. Или просто отдохнуть с комфортом захотела... В декабре - якобы "корона", потом НГ, сочельник....

Dmitriy1983

При чем здесь доллар? Так то мы пока рублями рассчитываемся.