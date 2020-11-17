ЕГЭ с навигатором: Рособрнадзор рассказал об экзаменах

Власти обеспечат школы цифровой средой для дистанционной учебы, а выпускники получат навигатор для подготовки к ЕГЭ, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. Он также пояснил, ждать ли изменений формата экзаменов из-за пандемии.

«В первые дни тотального онлайна было тяжело всем. Ни в одной стране к нему не были готовы. Даже технологически развитый Сингапур — и тот не смог организовать стопроцентный качественный онлайн для всех школьников. А в России дети учатся и в малых городах, и в селах, и в отдаленных деревнях, в малокомплектных школах», — сказал Музаев в интервью «Российской газете».

Но, по его словам, образовательный процесс удалось сохранить: «Где-то использовали видео-конференц-связь. Где-то — те гаджеты и технологии, которые на тот момент были доступны».

Стало ясно, что без качественной «цифры» подобные кризисы безболезненно для детей, педагогов и родителей преодолевать невозможно. Сейчас Минпросвещения готовит к внедрению в школах цифровую образовательную среду.

Подготовка к экзаменам

«Мы понимаем, что многие выпускники 2021 года — это ребята, которые и в прошлом учебном году, и в этом, часть программы прошли в дистанционном формате. Сейчас мы готовим навигатор для учеников 9-х и 11-х классов. Цель — максимально им помочь, сконцентрировать в одном ресурсе полезную информацию: видеоконсультации, демоверсии и другие материалы по подготовке», — сообщил глава Рособрнадзора.

В навигаторе будет много фишек, чтобы выпускники не тратили время в поиске правильных «тренажеров». «Мы эту работу сделаем за них. Это будет навигатор для всех, кто пишет итоговое сочинение, кто будет сдавать ЕГЭ по разным предметам, кто пойдет на ОГЭ. Мы планируем завершить работу к 1 декабря», — уточнил Музаев. Он добавил, что весь материал в навигаторе будет бесплатным. Ссылка будет доступна на сайте Рособрнадзора.

Что ждать весной

Музаев отметил, что говорить сейчас о возможных изменениях формата ЕГЭ в 2021 в связи с пандемией коронавируса пока рано. Нельзя сказать и о том, пойдут ли власти на отмену обязательных экзаменов, как это было в 2020 году.

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«Хочу всех успокоить: надо учиться, продолжать готовиться. И если вдруг эпидемиологическая ситуация в мае будет критической, соответствующее решение в пользу выпускников правительство сможет принять очень оперативно. Такой опыт уже есть», — уточнил Музаев.

Правила проведения экзаменов определит Роспотребнадзор и Минздрав. «Если ситуация летом окажется кардинально другой, если сформируется популяционный иммунитет или большинство граждан будет вакцинировано, если количество заражений будет единичным... То, возможно, и не будет смысла в применении всех этих мер. Но если ситуация останется на уровне лета-2020, то все меры сохранятся. Тем более, что они действительно оказались очень эффективными, мы их хорошо отработали», — заключил глава Рособрнадзора.