НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Природа #Звери #Курьезы

ЕГЭ с навигатором: Рособрнадзор рассказал об экзаменах

Источник:
"Российская газета"
161 0
Фото: © Sibnet.ru
Власти обеспечат школы цифровой средой для дистанционной учебы, а выпускники получат навигатор для подготовки к ЕГЭ, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. Он также пояснил, ждать ли изменений формата экзаменов из-за пандемии.

«В первые дни тотального онлайна было тяжело всем. Ни в одной стране к нему не были готовы. Даже технологически развитый Сингапур — и тот не смог организовать стопроцентный качественный онлайн для всех школьников. А в России дети учатся и в малых городах, и в селах, и в отдаленных деревнях, в малокомплектных школах», — сказал Музаев в интервью «Российской газете».

Но, по его словам, образовательный процесс удалось сохранить: «Где-то использовали видео-конференц-связь. Где-то — те гаджеты и технологии, которые на тот момент были доступны».

Стало ясно, что без качественной «цифры» подобные кризисы безболезненно для детей, педагогов и родителей преодолевать невозможно. Сейчас Минпросвещения готовит к внедрению в школах цифровую образовательную среду.

Подготовка к экзаменам

«Мы понимаем, что многие выпускники 2021 года — это ребята, которые и в прошлом учебном году, и в этом, часть программы прошли в дистанционном формате. Сейчас мы готовим навигатор для учеников 9-х и 11-х классов. Цель — максимально им помочь, сконцентрировать в одном ресурсе полезную информацию: видеоконсультации, демоверсии и другие материалы по подготовке», — сообщил глава Рособрнадзора.

В навигаторе будет много фишек, чтобы выпускники не тратили время в поиске правильных «тренажеров». «Мы эту работу сделаем за них. Это будет навигатор для всех, кто пишет итоговое сочинение, кто будет сдавать ЕГЭ по разным предметам, кто пойдет на ОГЭ. Мы планируем завершить работу к 1 декабря», — уточнил Музаев. Он добавил, что весь материал в навигаторе будет бесплатным. Ссылка будет доступна на сайте Рособрнадзора.

Что ждать весной

Музаев отметил, что говорить сейчас о возможных изменениях формата ЕГЭ в 2021 в связи с пандемией коронавируса пока рано. Нельзя сказать и о том, пойдут ли власти на отмену обязательных экзаменов, как это было в 2020 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКому подойдут колледжи вместо вузов

«Хочу всех успокоить: надо учиться, продолжать готовиться. И если вдруг эпидемиологическая ситуация в мае будет критической, соответствующее решение в пользу выпускников правительство сможет принять очень оперативно. Такой опыт уже есть», — уточнил Музаев.

Правила проведения экзаменов определит Роспотребнадзор и Минздрав. «Если ситуация летом окажется кардинально другой, если сформируется популяционный иммунитет или большинство граждан будет вакцинировано, если количество заражений будет единичным... То, возможно, и не будет смысла в применении всех этих мер. Но если ситуация останется на уровне лета-2020, то все меры сохранятся. Тем более, что они действительно оказались очень эффективными, мы их хорошо отработали», — заключил глава Рособрнадзора.



Еще по теме
Рособрнадзор поддержал лицензирование онлайн-образования
Нейросеть успешно справилась с поиском нарушителей на ЕГЭ
Омскому студенту Лехе с березы ускорят интернет
ЦИК предложил ввести каникулы в школах на время голосования
смотреть все
Жизнь #Образование #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Обама рассказал про попытку Путина его перевоспитать
•
Госдума одобрила неприкосновенность экс-президента
•
Рекордный объем золота вывезли из России
•
Глава Роспотребнадзора сообщила о мутации коронавируса в Сибири
Подробности
•
ЕГЭ с навигатором: Рособрнадзор рассказал об экзаменах
•
Проверка электропроводки в квартирах может стать обязательной
•
Когда перестанут звонить телефонные мошенники?
•
Первый вице-премьер назвал четыре угрожающих вызова
Как это работает
•
Криптовалюту легализуют: как декларировать и платить налоги
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Примета ноября: шесть недель от первого снега до санного пути
Сибирь 17.11.2020 18:02
Глава Роспотребнадзора сообщила о мутации коронавируса в Сибири
Сибирь 17.11.2020 17:20
Богатырь из Омска поборолся за титул сильнейшего человека планеты
Сибирь 17.11.2020 16:08
Вандалы облили краской памятник писателя Тока в Туве
Сибирь 17.11.2020 15:18
Самое популярное
Ан-124 «Руслан» аварийно сел в Толмачево сразу после взлета. ФОТО
3845
Трое в лодке: первая реакция на задержание мэра Томска
3673
Поразивший всех участник «Голоса» выбрал малословного наставника
3432
Телеведущий Дмитрий Хрусталев попал в реанимацию
2996
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Обама рассказал про попытку Путина его перевоспитать
•
Госдума одобрила неприкосновенность экс-президента
•
Рекордный объем золота вывезли из России
•
Глава Роспотребнадзора сообщила о мутации коронавируса в Сибири
Подробности
•
ЕГЭ с навигатором: Рособрнадзор рассказал об экзаменах
•
Проверка электропроводки в квартирах может стать обязательной
•
Когда перестанут звонить телефонные мошенники?
•
Первый вице-премьер назвал четыре угрожающих вызова
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
Мультимедиа
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин попросил Алиева сохранить христианские храмы в Карабахе
65
Путин подписал секретный план обороны России
29
Госдеп напугало российское «оружие Судного дня»
23
Путин пошутил о своем месте на совещании с военными
22
Евросоюз отверг российскую вакцину от коронавируса
20