Эксперт дал совет по чистке ноутбука дома

Ноутбук со временем начинает работать хуже из-за попадания внутрь пыли. Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, как правильно почистить лэптоп.

«Перед тем, как приступить к чистке ноутбука, нужно разъяснить два момента. Очистка может быть внешней —от грязи, разводов и пыли, а может быть и внутренней — от пыли, которая забивается в отводящий тепло воздуховод», — пояснил специалист.

При очистке от внешней грязи нет ничего сложного — стоит лишь учитывать некоторые нюансы и использовать специализированные чистящие средства. Следует выключить ноутбук и дать возможность остыть устройству (в некоторых моделях у экранов довольно высокие рабочие температуры).

Для очистки следует обязательно использовать чистые специальные влажные салфетки или тряпочки из микрофибры — даже небольшие загрязнения на них могут привести к сильным разводам. Подобные средства подойдут от пыли на устройстве, но для очистки более серьезных загрязнений необходимо использовать специальные гели и аэрозоли.

При использовании спреев никогда не распыляйте жидкость непосредственно на экран техники — она может попасть внутрь устройства и повредить его. Места стыков корпуса и экрана чистить лучше всего ватными палочками или похожими средствами. Все эти средства применимы и для очистки клавиатуры и для тачпада.

Разборка лэптопа

Более трудоемкий процесс - очистить ноутбук от пыли внутри, и в данном случае без разбора ноутбука не обойтись. Но перед тем, как разбирать ноутбук самостоятельно или нести его в сервисный центр, следует понять, нужна ли чистка или нет. Для этого подойдут программы измерения температуры (SpeedFan, AIDA64, Core Temp и пр.) и общие наблюдения за устройством.

«Если присутствуют такие признаки, как: самопроизвольное выключение, сильный нагрев в области клавиатуры, повышенный уровень шума кулера, падение производительности, а температура процессора 80-90°С, то без чистки не обойтись. И если оттягивать чистку и продолжать работать с устройством при таких сильных температурах, это может в итоге навредить ноутбуку», — сказал Кузьменко.

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Для некоторых моделей ноутбуков для хорошей очистки достаточно снять заднюю крышку, но следует помнить, что, если устройство все еще на гарантии, разбирать ноутбук и пытаться очистить самостоятельно — плохое решение, потому что с большей долей вероятности гарантия «слетит».

Из инструментов вам понадобятся крестовые отвертки разных размеров и баллон со сжатым воздухом. Инженеры некоторых моделей заботятся о пользователях и делают доступ к кулеру весьма простым: в данном случае следует снять заднюю крышку и продуть кулер сжатым воздухом, а остатки пыли снять ватными палочками.

«Лучшим вариантом при труднодоступном доступе к системе вентиляции будет обращение в сервисный центр. Специалист сможет разобрать ваше устройство и почистить все загрязнённые детали», — заключил Кузьменко.