Как обжать витую пару. Видеоурок

Можно приобрести уже готовую к использованию витую пару с коннекторами RJ-45. Но бывают ситуации, когда нужно обжать провод самому. Как это сделать и где может произойти ошибка?
Витая пара – сетевой кабель, соединяющий оборудование. Используется в телекоммуникациях и в компьютерных сетях для передачи сигнала. Под внешней оплеткой (изоляцией) провода четыре пары медных проводов, окрашенных в традиционные цвета: зеленый, коричневый, оранжевый, синий.
«Каждая пара проводов переплетена между собой через определенный шаг и пары, в свою очередь, также переплетены между собой через определенный шаг», – объясняет доктор технических наук Сергей Мамойленко.
Для того чтобы обжать витую пару, понадобиться:
- Витая пара (кабель)
- Устройство для обжима
- Коннекторы RG-45
- Тестер
Нужно снять изоляцию с одного из концов витой пары, достаточно 2-3 сантиметров. Снять изоляцию можно как с помощью специального устройства, так и с помощью канцелярского ножа.
Под изоляцией находятся восемь разноцветных проводов. Их нужно раскрутить, чтобы в дальнейшем расположить в нужном порядке попарно. Положение проводников определено стандартом обжима проводов:
- Бело-оранжевый, оранжевый
- Бело-зеленый, синий
- Бело-синий, зеленый
- Бело-коричневый, коричневый
После того, как провода будут расположены в нужном порядке, необходимо подровнять края специальным устройством или обычными кусачками. Затем вставить провода в каналы коннектора. Проводники вставляются в коннектор до упора. Коннектор вставляется в устройство обжима и зажимается.
Следующий шаг — проверка соединения с помощью тестера. Одно из составных устройств тестера генерирует последовательный сигнал на каждый из проводов, подключенных к коннектору. Второе — ответное, параллельно показывает, какой провод соединился.
Если все хорошо, то последовательность зажигания лампочек на первом устройстве полностью совпадет с последовательностью зажигания лампочек на втором устройстве.
Если последовательность нарушена, значит есть ошибка в расположении проводов витой пары. Нужно найти ее, и обжать провод заново.