Как обжать витую пару. Видеоурок

Можно приобрести уже готовую к использованию витую пару с коннекторами RJ-45. Но бывают ситуации, когда нужно обжать провод самому. Как это сделать и где может произойти ошибка?

Витая пара – сетевой кабель, соединяющий оборудование. Используется в телекоммуникациях и в компьютерных сетях для передачи сигнала. Под внешней оплеткой (изоляцией) провода четыре пары медных проводов, окрашенных в традиционные цвета: зеленый, коричневый, оранжевый, синий.

«Каждая пара проводов переплетена между собой через определенный шаг и пары, в свою очередь, также переплетены между собой через определенный шаг», – объясняет доктор технических наук Сергей Мамойленко.

Для того чтобы обжать витую пару, понадобиться:

Витая пара (кабель)

Устройство для обжима

Коннекторы RG-45

Тестер

Фото: © Sibnet.ru

Нужно снять изоляцию с одного из концов витой пары, достаточно 2-3 сантиметров. Снять изоляцию можно как с помощью специального устройства, так и с помощью канцелярского ножа.

Под изоляцией находятся восемь разноцветных проводов. Их нужно раскрутить, чтобы в дальнейшем расположить в нужном порядке попарно. Положение проводников определено стандартом обжима проводов:

Бело-оранжевый, оранжевый

Бело-зеленый, синий

Бело-синий, зеленый

Бело-коричневый, коричневый

После того, как провода будут расположены в нужном порядке, необходимо подровнять края специальным устройством или обычными кусачками. Затем вставить провода в каналы коннектора. Проводники вставляются в коннектор до упора. Коннектор вставляется в устройство обжима и зажимается.

Следующий шаг — проверка соединения с помощью тестера. Одно из составных устройств тестера генерирует последовательный сигнал на каждый из проводов, подключенных к коннектору. Второе — ответное, параллельно показывает, какой провод соединился.

Если все хорошо, то последовательность зажигания лампочек на первом устройстве полностью совпадет с последовательностью зажигания лампочек на втором устройстве.

Если последовательность нарушена, значит есть ошибка в расположении проводов витой пары. Нужно найти ее, и обжать провод заново.

