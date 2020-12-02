НАВЕРХ
#Интернет #ТВ #Wink #Умный дом #Оборудование #Камеры #Безопасность #Хранение #Мобильная связь

Как обжать витую пару. Видеоурок

Источник:
Sibnet.ru
139 0
Фото: Sibnet.ru
Можно приобрести уже готовую к использованию витую пару с коннекторами RJ-45. Но бывают ситуации, когда нужно обжать провод самому. Как это сделать и где может произойти ошибка?

Витая пара – сетевой кабель, соединяющий оборудование. Используется в телекоммуникациях и в компьютерных сетях для передачи сигнала. Под внешней оплеткой (изоляцией) провода четыре пары медных проводов, окрашенных в традиционные цвета: зеленый, коричневый, оранжевый, синий.

«Каждая пара проводов переплетена между собой через определенный шаг и пары, в свою очередь, также переплетены между собой через определенный шаг», – объясняет доктор технических наук Сергей Мамойленко. 

Для того чтобы обжать витую пару, понадобиться:

  • Витая пара (кабель)
  • Устройство для обжима
  • Коннекторы RG-45
  • Тестер

Фото: © Sibnet.ru

Нужно снять изоляцию с одного из концов витой пары, достаточно 2-3 сантиметров. Снять изоляцию можно как с помощью специального устройства, так и с помощью канцелярского ножа.

Под изоляцией находятся восемь разноцветных проводов. Их нужно раскрутить, чтобы в дальнейшем расположить в нужном порядке попарно. Положение проводников определено стандартом обжима проводов:

  • Бело-оранжевый, оранжевый
  • Бело-зеленый, синий
  • Бело-синий, зеленый
  • Бело-коричневый, коричневый

После того, как провода будут расположены в нужном порядке, необходимо подровнять края специальным устройством или обычными кусачками. Затем вставить провода в каналы коннектора. Проводники вставляются в коннектор до упора. Коннектор вставляется в устройство обжима и зажимается.

Следующий шаг — проверка соединения с помощью тестера. Одно из составных устройств тестера генерирует последовательный сигнал на каждый из проводов, подключенных к коннектору. Второе — ответное, параллельно показывает, какой провод соединился.

Если все хорошо, то последовательность зажигания лампочек на первом устройстве полностью совпадет с последовательностью зажигания лампочек на втором устройстве.

Если последовательность нарушена, значит есть ошибка в расположении проводов витой пары. Нужно найти ее, и обжать провод заново.

Еще по теме
Ростелеком продлил акцию «Космические технологии» в Омске
Apple подала в суд на Федеральную антимонопольную службу
Ростелеком предупредил об отключении двух каналов
Роскомнадзор попросил создать российский YouTube
смотреть все
Обзоры #Интернет #Видеоновости #Оборудование
info.sibnet.ru
ТЕМА ДНЯ
Как обжать витую пару. Видеоурок
Какие инструменты нужны для того, чтобы обжать витую пару, где можно ошибиться и почему лучше проверять соединение тестером?
info.sibnet.ru
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
Какими преимуществами обладает Wi-Fi 6, почему его проще настроить и стоит ли переплачивать за роутер, который поддерживает современный стандарт беспроводного интернета?
 info.sibnet.ru
#Интернет
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
Через один Личный кабинет Ростелекома можно управлять интернетом, мобильной связью и другими услугами сразу всех членов семьи и родственников, проживающих отдельно.
 info.sibnet.ru
#Оборудование
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Самый удобный способ просматривать свою коллекцию фильмов на большом телевизоре без лишних телодвижений — настроить домашний медиасервер через стандарт DLNA.
Все статьи
Обсуждение (0)
Новости
провайдера
1 декабря
Ростелеком продлил акцию «Космические технологии» в Омске
30 ноября
Ростелеком предупредил об отключении двух каналов
25 ноября
Wink устроил распродажу фильмов со скидкой до 70%
24 ноября
Ростелеком к «черной пятнице» подарит скидку на книги
 Смотреть все