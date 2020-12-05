Коктейль Молотова бросили в отдел полиции в Красноярском крае

Неизвестный пытался поджечь отдел полиции в селе Шалинское под Красноярском, бросив в здание бутылку с зажигательной смесью, сообщил начальник пресс-службы краевого главка ГУМВД Владимир Юрченко.

«Ночью бросил в здание отдела бутылку с зажигательной смесью. Она вспыхнула, но удалось оперативно потушить, пострадавших нет. Злоумышленник задержан», — цитируют Юрченко РИА Новости.

Дело передано в УФСБ России по Красноярскому краю, сообщили Sibnet.ru в ГУ МВД России по краю.

«По предварительным данным, ФСБ возбудили в отношении жителя Манского района уголовное дело по статье — теракт», — написал в Facebok глава Манского района Артем Черных.

Также Черных сообщил, буквально пару месяцев назад, этот же гражданин запустил в окна администрации несколько банок тушёнки, купленных в соседнем магазине. «Видимо тренировался», — отметил глава Манского района.