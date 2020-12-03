Побитый Кокориным и Мамаевым водитель потребовал 1 млн рублей

Водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, избитый футболистами Александром Кокориным, Павлом Мамаевым и их друзьями два года назад, направил в суд иск о взыскании со своих обидчиков 1 миллион рублей в качестве морального ущерба.

«Истец Соловчук просит взыскать с Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда», — цитирует ТАСС источник, знакомый с заявлением.

Осенью 2018 года Кокорины, Мамаев и Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в Москве, в результате которых пострадали Соловчук и сотрудник Минпромторга РФ Денис Пак. Кокориных суд приговорил к 1,5 годам колонии общего режима, а Мамаев и Протасовицкий получили по году и пяти месяцам. Осенью прошлого года Кокориных и Мамаева освободили по УДО.

Мосгорсуд отменил приговор Мамаеву, брату футболиста Александра Кокорина Кириллу и их знакомому Протасовицкому и зачитал новый, согласно которому все трое оправданы по статье о хулиганстве. Их действия суд квалифицировал по статье 115 УК РФ (побои), они получили по году исправительных работ.

Телеведущая Ольга Ушакова тоже подавала иск к футболистам о компенсации ущерба, нанесенного автомобилю. Мамаев выплатил требуемую сумму — 320 тысяч рублей.