НАВЕРХ

Побитый Кокориным и Мамаевым водитель потребовал 1 млн рублей

Источник:
Sibnet.ru
186 0
Фото: © instagram.com/kokorin9

Водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, избитый футболистами Александром Кокориным, Павлом Мамаевым и их друзьями два года назад, направил в суд иск о взыскании со своих обидчиков 1 миллион рублей в качестве морального ущерба.

«Истец Соловчук просит взыскать с Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда», — цитирует ТАСС источник, знакомый с заявлением.

Осенью 2018 года Кокорины, Мамаев и Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в Москве, в результате которых пострадали Соловчук и сотрудник Минпромторга РФ Денис Пак. Кокориных суд приговорил к 1,5 годам колонии общего режима, а Мамаев и Протасовицкий получили по году и пяти месяцам. Осенью прошлого года Кокориных и Мамаева освободили по УДО.

Мосгорсуд отменил приговор Мамаеву, брату футболиста Александра Кокорина Кириллу и их знакомому Протасовицкому и зачитал новый, согласно которому все трое оправданы по статье о хулиганстве. Их действия суд квалифицировал по статье 115 УК РФ (побои), они получили по году исправительных работ.

Телеведущая Ольга Ушакова тоже подавала иск к футболистам о компенсации ущерба, нанесенного автомобилю. Мамаев выплатил требуемую сумму — 320 тысяч рублей.

Тема: Скандал с Мамаевым и Кокориным
Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Дело Кокорина и Мамаева пересмотрят
Телеведущая подала в суд на Кокорина и Мамаева
Черчесов прокомментировал вызов Кокорина и Мамаева в сборную
смотреть все
Спорт #Футбол #Криминал
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
КАРТИНА ДНЯ
•
России объявили юридическую войну
•
Турция поддержала планы Украины по «освобождению» Крыма
•
Города избавят от колоний и СИЗО
•
Раскрыта стоимость одной дозы вакцины «Спутник V»
Подробности
•
Как «Русское лото» разыграет новогодние миллиарды
•
Музыкантов обязали маркировать инструменты для вывоза за границу
•
Автоаптечка меняется: обязательный состав и дополнения
•
Почему не надо покупать доллары до Нового года?
Как это работает
•
Как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Кислород в крови: как измерить сатурацию
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Два уголовных дела возбудили в отношении бойца UFC Яндиева
15.11.2020 15:01
Малкин предостерег Дзюбу от запоя
11.11.2020 12:10
Дзюба записал обращение после матча с «Краснодаром»
09.11.2020 07:09
Дзюбу не стали вызывать в сборную из-за интимного видео
08.11.2020 20:00
Девушка дня
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Модель пообещала снять всю одежду в случае победы «Челси»
08.10.2019 18:55
Фигура спортсменки из России покорила жюри в Испании
23.09.2019 13:38
Жена украинского футболиста: не понимаю равноправия полов
22.07.2019 19:20
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
России объявили юридическую войну
•
Турция поддержала планы Украины по «освобождению» Крыма
•
Города избавят от колоний и СИЗО
•
Раскрыта стоимость одной дозы вакцины «Спутник V»
Подробности
•
Как «Русское лото» разыграет новогодние миллиарды
•
Музыкантов обязали маркировать инструменты для вывоза за границу
•
Автоаптечка меняется: обязательный состав и дополнения
•
Почему не надо покупать доллары до Нового года?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
Мультимедиа
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Штрих-код: как проверить производителя
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Госдеп объяснил введение новых санкций против России
31
Байден сломал ногу в двух местах
26
Навального проверят на экстремизм после эфира
26
Путин отругал чиновников за отсутствие шапок в мороз
25
Шойгу сравнил министра обороны ФРГ с ученицей младших классов
24