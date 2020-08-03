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Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: 1044 / CC BY-SA 3.0

Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, спортсменов оправдали по статье о хулиганстве, их дело отправлено на новое рассмотрение в первую инстанцию.

В ходе рассмотрения жалобы Мосгорсуд снизил срок наказания Мамаеву — вместо заключения в колонии его приговорили к 1 году исправительных работ. Приговор Кокорина оставили без изменений.

Таким образом, Мамаев может рассчитывать на реабилитацию в связи с оправдательным приговором по статье о хулиганстве. Отмечается, что адвокаты Кокорина и Мамаева обжалуют повторное решение Мосгорсуда, они добиваются назначения штрафа вместо заключения.

Кокорин и Мамаев в октябре 2018 года приняли участие в двух драках в центре Москвы. В результате конфликта с футболистами пострадали глава департамента Минпромторга Денис Пак, гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и водитель Виталий Соловчук.

Суд в мае прошлого года приговорил Кокорина и Мамаева к заключению в колонии. Спустя четыре месяца игроков освободили условно-досрочно. В июне 2019 года Мосгорсуд подтвердил приговор суда первой инстанции. В мае 2020 года приговор направили на новое апелляционное рассмотрение.

Кокорин после освобождения на правах аренды доиграл сезон в «Сочи», 2 августа стало известно, что трехлетний контракт с игроком подписал московский «Спартак». Мамаев после выхода из колонии подписал соглашение с «Ростовом».

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