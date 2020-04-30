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Телеведущая подала в суд на Кокорина и Мамаева

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ushakovao; instagram.com/ushakovao

Телеведущая Ольга Ушакова подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева иск в размере 321 тысячи рублей за поврежденный автомобиль после инцидента у гостиницы «Пекин», сообщил Савеловский районный суд Москвы.

Автомобиль Ушаковой был поврежден 8 октября 2018 года во время драки футболистов и их друзей с водителем ведущей Виталием Соловчуком. У машины было разбито стекло, а салон испачкан кровью.

«Иск Ольги Маслий (фамилия Ушаковой по паспорту) о компенсации материального ущерба поступил в суд. Ответчиками по нему значатся Александр Кокорин, его брат Кирилл Кокорин, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий», — цитирует ТАСС представителя суда.

Ущерб, нанесенный автомобилю телеведущей в ходе конфликта у гостиницы «Пекин», оценивается в 320 тысяч рублей.

«Ущерб не был возмещён, поэтому придётся возмещать в судебном порядке. Ну по времени вот так растянулось. Это, конечно, никому не нужно было. Но раз так получилось, то что поделаешь», — прокомментировала Ушакова изданию «Подъем».

Помимо драки с Соловчуком у игроков произошел конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком в кафе в центре Москвы. Спортсмены и их друзья были привлечены к уголовной ответственности. Кокорин и Мамаев были отправлены в СИЗО, а затем на несколько месяцев — в колонию.

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Топ комментариев

suportar

Надо было от коньяка с черной икрой и крабами попросить россиян отказаться.

лачинов

Неприятный моментик однако. Когда Путин начинает "требовать не допустить" обычно это не предвещает ничего...

Иркут 69

Как же он любит переводить стрелки с проблем внутренних и национальных на глобальные и мировые... Будто...

cfty

Уже итак отказались! Нема денег ни на мясо ни на водку!

лачинов

Надо же сколько желающих нашлось помочь нам слезть с нефтянной иглы. ))