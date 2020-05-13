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Дело Кокорина и Мамаева пересмотрят

Источник:
Sibnet.ru
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Кассационный суд отправил дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на пересмотр, сообщил адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

«При рассмотрении дела были допущены существенные нарушения, которые повлияли на законность и обоснованность апелляционного приговора. В этой части кассационный суд общей юрисдикции с нашими доводами согласился и отменил приговор», — цитирует адвоката РБК.

Бушманов отметил, что речь идет о неправильной квалификации действия — что всем фигурантам необоснованно было вменено хулиганство. Кроме этого, по версии адвоката судом незаконно вменено причинение повреждений потерпевшим.

8 октября 2018 года Мамаев и Кокорин устроили две драки в центре Москвы. По итогам инцидентов спортсмены были привлечены к уголовной ответственности и провели в местах лишения свободы почти год.

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