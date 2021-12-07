Кокорин не хотел платить 50 тыс. избитому водителю

Российский футболист Александр Кокорин, обязанный выплатить 50 тысяч рублей компенсации избитому водителю Виталию Соловчуку, пытался оспорить решение суда, но получил отказ, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Драка между Соловчуком, водителем телеведущей Ольги Ушаковой, и футболистами стала одной из двух, спровоцированных Кокориным и Павлом Мамаевым осенью 2018 года. В нападении также участвовали брат Кокорина Кирилл и общий друг Александр Протосовицкий.

Соловчук требовал взыскать по 250 тысяч рублей с каждого из четырех фигурантов дела, а также в 120 тысяч рублей, потраченных на лечение. Савеловский суд Москвы в июне постановил выплатить потерпевшему лишь 200 тысяч рублей — по 50 тысяч с ответчика.

Кокорин выступает в чемпионате Италии за «Фиорентину». Его годовой оклад составляет 3,3 миллиона евро.