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Кокорин не хотел платить 50 тыс. избитому водителю

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Вячеслав Евдокимов / CC BY-SA 3.0

Российский футболист Александр Кокорин, обязанный выплатить 50 тысяч рублей компенсации избитому водителю Виталию Соловчуку, пытался оспорить решение суда, но получил отказ, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Драка между Соловчуком, водителем телеведущей Ольги Ушаковой, и футболистами стала одной из двух, спровоцированных Кокориным и Павлом Мамаевым осенью 2018 года. В нападении также участвовали брат Кокорина Кирилл и общий друг Александр Протосовицкий.

Соловчук требовал взыскать по 250 тысяч рублей с каждого из четырех фигурантов дела, а также в 120 тысяч рублей, потраченных на лечение. Савеловский суд Москвы в июне постановил выплатить потерпевшему лишь 200 тысяч рублей — по 50 тысяч с ответчика.

Кокорин выступает в чемпионате Италии за «Фиорентину». Его годовой оклад составляет 3,3 миллиона евро.

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Спорт #Футбол #Громкое дело
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