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Присяжные в Томске вынесли вердикт по делу об убийстве беременной

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Kit4na / Attribution License

Коллегия присяжных и суд вынесли приговор томичке за убийство беременной подруги – обвиняемая отправится в колонию на 15 лет.

Как сообщило в среду СУ СКР по Томской области, преступление произошло еще в 2015 году. Две женщины поссорились из-за того, что беременной хозяйке дома помешала засидевшаяся гостья.

«Последняя пыталась выпроводить ее из своего дома. Подсудимая толкнула беременную подругу, сбив ее с ног, села ей на спину, сдавила руками шею и затолкнула в рот тряпку», – описало следствие преступление.

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Женщина умерла от удушения. Подсудимая признала вину частично, уточнив, что она не хотела лишать подругу жизни.

«Коллегия присяжных заседателей единогласно вынесла обвинительный вердикт, придя к выводу о том, что подсудимая не заслуживает снисхождения», – сказано в сообщении СК.

Суд приговорил 42-летнюю томичку к 15 годам общего режима с последующим ограничением свободы на год – после освобождения за ее поведением будут наблюдать. Приговор в законную силу пока не вступил.

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