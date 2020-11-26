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Оправдан обвиняемый в убийстве девочки, найденной по схемам на зданиях

Источник:
Sibnet.ru
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Присяжные в Краснодарском краевом суде оправдали мужчину из поселка Звезда, обвиняемого в убийстве восьмилетней девочки. Ее тело нашли после того, как на зданиях в соседнем населенном пункте появились надписи, указывающее, где спрятано тело.

Девочка пропала летом 2016 года в Звезде, ее искали более трех лет. Останки ребенка нашли в январе после того, как на зданиях в соседнем поселке появились схемы. Через месяц был задержан подозреваемый — 63-летний мужчина.

Он признался следователям, что девочка несколько раз забегала к нему во двор, отвлекая от работы. Прогоняя ребенка, он ударил его по голове молотком. Девочка умерла. Мужчина отвез тело в соседний поселок и зарыл в поле. Он же сообщал, что делал надписи, указывающие на место с останками.

Позже обвиняемый стал настаивать, что девочку убил его брат, скончавшийся два года назад. А схему с захоронением рисовал он, чтобы судьба малышки не осталась неизвестной.

Дело рассматривала коллегия присяжных заседателей. «Выслушав доводы защиты и обвинения, посчитала недоказанными события, описанные в обвинительном заключении и вынесла оправдательный вердикт», — говорится в сообщении Краснодарского краевого суда.

Присяжные пришли к выводу, что генетическая экспертиза останков неубедительна, девочка на самом деле жива и ее надо искать. После вынесения вердикта оправданный был освобожден из-под стражи в зале суда.

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