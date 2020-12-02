Придорожным кафе Забайкалья разрешили работу ночью

Придорожные кафе в Забайкальском крае могут обслуживать посетителей ночью, но вне помещений, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Сейчас точки общепита в Забайкальске, расположенные вблизи федеральных трасс, из-за всплеска заболеваемости COVID-19 закрываются в 23.00 и начинает обслуживать посетителей в 6.00 часов.

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«Мы разрешаем работать этим заведениям на вынос. Ночью услугами общепита пользуется те, кто долгое время находится в дороге. Можно отдавать им еду через специальное окошко. Принимать пищу в зале кафе нельзя, но можно зайти в здание, чтобы помыть руки или посетить туалетную комнату», — объяснил зампред правительства края Александр Бардалеев.

В придорожных кафе, запускающих посетителей внутрь, должны соблюдаться все меры безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором. Это наличие жидкого мыла, одноразовых полотенец, дезинфицирующих средств для обработки рук.