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Россияне сэкономят на новогодних подарках

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Более половины россиян намерены снизить траты на новогодние подарки, свидетельствует исследование сервиса SuperJob. В этом году россияне в среднем планируют потратить на новогодние подарки 11800 рублей, тогда как в прошлом году цифра составила 13500 рублей.

Бюджет у мужчин бюджет выше, чем у женщин: 13500 рублей и 9800 рублей соответственно. Самую крупную сумму на подарки закладывают люди с высоким доходом — в среднем около 16400 рублей.

«68% намерены преподнести подарки членам семьи. Причем чаще так намерены поступить женщины, чем мужчины (74% против 63%), а также молодежь до 24 лет, чем респонденты старше 45 (79% против 64%)», — отмечается в исследовании.

Каждый третий опрошенный готовит подарок для своей второй половины. В целом мужчины преподносят новогодние сюрпризы любимым чаще, чем женщины. Также чаще делают подарки своим партнерам люди с доходом более 80 тысяч рублей.

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При этом бюджеты на подарки значительно отличаются в зависимости от проживания человека. Например, москвичи собрались потратить на новогодние презенты 16 тысяч рублей, на втором месте Красноярск —14500 рублей, в тройку с цифрой в 14 тысяч рублей также вошли Санкт-Петербург, Воронеж и Ростов-на-Дону.

Значительно меньше потратят жители Омска, Перми, Казани, Челябинска, Новосибирска и Самары — от 12 тысяч до 13200 рублей. Самыми экономными оказались жители Волгограда, их средние траты на новогодние подарки составят 11300 рублей.

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DYNAMO7294

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