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Apple подала в суд на Федеральную антимонопольную службу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Daniel L. Lu / CC BY-SA 4.0

Apple подала иск в Арбитражный суд Москвы к Федеральной антимонопольной службе, следует из карточки дела. Ранее ведомство обвинило компанию в нарушениях на рынке приложений.

ФАС потребовала от Apple до 30 ноября устранить нарушения антимонопольного законодательства и обеспечить конкурентные условия для разработчиков мобильных приложений.

Компанию посчитали нарушителем после расследования по обращению «Лаборатории Касперского» от марта 2019 года. Расследование касалось создаваемых Apple барьеров для разработчиков приложений для родительского контроля.

Эксперты считали, что Apple необоснованно отказывала им в использовании ряда инструментов и возможностей, которые стала создавать с выходом функции Screen Time, причем сама Apple продолжала использовать эти возможности.

Антимонопольное ведомство потребовало от Apple изменить правила App Store и убрать из них пункт о возможности отклонить любое приложение. В случае отказа выполнить предписание компании грозит штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей.

Теперь до вынесения решения суда по иску Apple предписания ФАС приостанавливаются.

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