Красноярский край забрал себе управление Мотыгинским театром

Правительство Красноярского края возьмет на свой баланс самый отдаленный в регионе профессиональный театр в Мотыгино, учреждению не хватает финансирования на бытовые нужды.

Здание театра в плачевном состоянии. Недавно учреждение собрало 364 тысячи рублей на ремонт туалета, чтобы не ходить в мороз на улицу. Теперь планируется на краудфандинговой платформе собрать 1,5 миллиона рублей на ремонт крыши здания театра. Режиссер Кирилл Серебренников позвал известных актеров и режиссеров поддержать этот театр, приехав туда поработать.

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«Культурный потенциал Мотыгинского театра очевидно "перорос" районный уровень. Статус муниципального бюджетного учреждения сдерживает дальнейшее развитие как творческого коллектива, так и материально-технической базы. Возможности районного бюджета ограничены в финансировании профессионального театра на необходимом уровне», — сообщает правительство края.

Власти переведут Мотыгинский театр из муниципального в краевое ведение. Это позволит включить театр в краевые государственные программы, обеспечить поддержку творческого коллектива, гастрольной деятельности, обновить фонды учреждения.