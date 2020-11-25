Красноярский край забрал себе управление Мотыгинским театром

Правительство Красноярского края возьмет на свой баланс
самый отдаленный в регионе профессиональный театр в Мотыгино, учреждению не хватает
финансирования на бытовые нужды.
Здание театра в плачевном состоянии. Недавно учреждение собрало 364 тысячи рублей на ремонт туалета, чтобы не ходить в мороз на улицу. Теперь планируется на краудфандинговой платформе собрать 1,5 миллиона рублей на ремонт крыши здания театра. Режиссер Кирилл Серебренников позвал известных актеров и режиссеров поддержать этот театр, приехав туда поработать.
«Культурный потенциал Мотыгинского театра очевидно
"перорос" районный уровень. Статус муниципального бюджетного
учреждения сдерживает дальнейшее развитие как творческого коллектива, так и
материально-технической базы. Возможности районного бюджета ограничены в
финансировании профессионального театра на необходимом уровне», — сообщает
правительство края.
Власти переведут Мотыгинский театр из муниципального в
краевое ведение. Это позволит включить театр в краевые государственные
программы, обеспечить поддержку творческого коллектива, гастрольной
деятельности, обновить фонды учреждения.