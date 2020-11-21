Автор летящего троллейбуса: «Мир давно сошел с ума»

Работы кузнеца-самоучки Вячеслава Легенького хорошо знают жители Читы, а после бурной реакции на « черный троллейбус » — и остальная Россия . Кузнец рассказал, почему металл — лучший материал на свете, как вдохновляет негатив и мусор, и поделился мыслями о современной городской скульптуре.

Почти 18 лет назад Вячеслав, разругавшись с преподавателями, покинул вуз не доучившись на менеджера-экономиста. Друг позвал в кузнечную мастерскую, посмотреть на специфику. И еще вчера абсолютно растерянный молодой человек увлекся новым делом.

«Я попробовал одно, второе. Потом подставку сделал, из каких-то четырех прутьев сварил квадрат», — вспоминает Легенький.

Внезапно пришло ощущение чуда. Выплавка металла, придание твердому веществу самых затейливых и изящных форм завораживали. Словно сами собой на изогнутых металлических дугах могли расцвести нежные цветы, которые в отличие от своих натуральных прототипов не завянут никогда.

Фото: © пресс-служба администрации Читы

«И прикипел к металлу душой. Чем мне металл понравился? Вот ты что-то сделал и все! Это на века. Картина сгореть может, померкнуть. Дерево точно также, стекло. Ну, а металл это такая вещь, которая не разобьется, ничего с ней не сделается. Он нас переживет, и будет стоять сотни лет, главное ухаживать», — делится кузнец.

Первые клиенты и мусор

Он остался в кузнице. Четверо коллег, которых позже судьба разведет по разным сторонам, стали учить «новобранца» делать грузные перила, урны, ворота. Все, чем можно заработать на хлеб.

Первым личным коммерческим заказом был кованные перила для частного дома. Вдохновленный новым опытом юноша работал сутками. Со временем заказы на кованые изделия стали регулярными и основным источником дохода.

Заказчики попадаются разные. Одному нужны эксклюзивные ворота, другой хочет удивить соседа авторскими урнами на участке, третий просит покреативить с перилами.

Но даже самые необычные заказы в большинстве случаев похожи друг на друга, немного с грустью говорит кузнец. Хотя, именно благодаря одной из таких работ Легенький начал карьеру художника. После замены двери одному заказчику остались дверные ручки. Обычный мусор, но Вячеслав внезапно увидел, как подарить ему вторую жизнь.«Решил сделать скульптуру – череп. Здоровый получился череп. Его потом возили на выставки в музеях», — говорит Легенький. Фото : © instagram.com/slavarttt А дальше словно черт под руку толкал. Искал и собирал металл, брал остатки и старые изделия, «все, что валяется под ногами», и в свободное время ковал. Появлялись цветы, птицы, звери, люди. Возможно, проявились гены, рассуждает Легенький, — творческие настроения всегда царили в его семье. «У меня мамуля дизайнер. Художник-модельер. Папа спортсмен, но его хобби — рисование. Он всегда делал гравюры, собирал в лесу коряги и вырезал из них фигуры. И я не учился этому, просто с детства у меня вот это есть», — говорит скульптор. Но все творения оседали на полках. Пока знакомые не принесли кусок колючей проволоки… От колючки до городской скульптуры При виде проволоки в воображении мгновенно сложился образ раненого сердца. «Вот есть стереотип сердце. Гладенькое красивое, пряничное. Но на самом деле любовь такая штука, что может больно ранить. Не знаю, как это приходит. Вот просто я беру кусок какого-то метала и знаю, что это будет. Иногда что-то сниться. Увидел и решил, почему бы не сделать сердце из ключей проволоки», — объясняет мастер. Впоследствии именно это сердце позволило кузнецу поверить в себя как в художника. Однажды Легенький зашел художественный в музей в Чите. Осмотрев выставку на всякий случай спросил у одного из сотрудников — можно ли представить и свои скульптуры. Тот посмотрел фото и твердо сказал: «Это как раз то, что нужно. У нас сейчас будет конкурс. Попробуй, поставь». Фото : © vk.com/id278502072 На выставке начинающий скульптор внимательно наблюдал за посетителями, смотрел на реакцию и с удивлением отмечал, что его творения находят отклик. Так, одна женщина остановилась у сердца из колючей проволоки и заплакала. После она призналась кузнецу, что поняла его задумку и рассказала историю своего сына, которому пришлось развестись с любимой женой. Конкурс он тогда выиграл. А спустя некоторое время к нему обратился знакомый, и спросил, может ли он сделать скульптуру для роддома в Чите. Вячеслав согласился. За работу денег не попросил, нужен был только металл. И через несколько месяцев возле роддома появился аист. Он до сих пор встречает рожениц, держа в клюве маленький сверток, откуда выглядывает пяточка младенца. К мастеру пришло признание и стали поступать заказы от городской администрации и муниципальных учреждений. Так в городе появились композиция о кино возле театра «Удокан», мотоцикл, Эйфелева башня и «Рояль в кустах». «Летящий» троллейбус В ноябре соцсети заполнили фотографии скульптуры троллейбуса, появившейся в Чите. «Адский троллейбус» — гласили заголовки федеральных СМИ. Хотя некоторые отчаянно защищали изваяние, мол, однотипные памятники всем уже надоели, троллейбус произвел на Сеть неизгладимое гнетущее впечатление. «Мы пообщались с директором ДЕПО, нужна была скульптура в честь 50-летнего юбилея троллейбусных перевозок. Я ушел домой, недельку походил, порисовал. Была идея сделать скульптуру из железных прутов. Подобное исполнение видел в США. Прозрачные объемные скульптуры», — делится автор. Но эта идея не понравилась, также как и простая реставрация, и выставка на постамент обычного троллейбуса. Подобное не могло передать ни движения, ни духа истории железного трудяги, день за днем мчавшегося по длинным маршрутам. «И решил сделать летящий троллейбус», — говорит скульптор. Фото : © vk.com/Троллейбусы

Для этого транспортное средство распили пополам. Одну половину загрунтовали черным цветом, а вместо второй кузнец поставил металлические направляющие. В таком «сыром» виде его выставили на улицу. В этот момент, до покраски, памятник и сфотографировали удивленные горожане.

«Черным поставили, людям это не нравилось. Это понятно. Но это только грунтовка. Когда начинаешь подкрашивать, он начинает на глазах преображаться, скрытые детали выходят наружу. А еще там будет подсветка. Эти трубы будут ночью подсвечены и создадут эффект летящего троллейбуса», — объясняет скульптор. В финале троллейбус станет черно-золотистым. На него уже нанесли первый слой краски. Впереди еще много труда — нужно проработать так, чтобы машина стала «живой». Но это не вся композиция. Рядом с «рогатым» установят счастливый билет. Единственный в России, говорит Легенький и удивляется, почему в стране, где со счастливым билетом связано так много смешных примет, ему до сих пор нет памятника.