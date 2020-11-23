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Ноутбук Acer получил военную защиту

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Acer

Acer представила компактный защищенный ноутбук Enduro N3, защищенный по степени IP53 и требованиям военного стандарта MIL-STD-810G, сообщатся на официальном сайте компании. Ценник на Acer Enduro N3 начинается со 119 990 рублей.

Ноутбук весит целых 2 килограмма при компактной диагонали в 14 дюймов, а его толщина составляет 24,85 миллиметров. Вес и размеры обусловлены защищенностью аппарата — он изготовлен с использованием специальных материалов и выдерживает падения и удары.

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Амортизирующие углы и усиленная конструкция защищают жесткий диск, дисплей прикрыт прочным стеклом Corning Gorilla Glass, клавиатура получила дренажные отверстия, а порты и разъемы оборудованы заглушками.

Acer Enduro N3 доступен в нескольких конфигурациях, максимальная из которых предполагает процессор Intel Core i7, видеокарту Nvidia MX230, 32 ГБ оперативной памяти, HDD на 1 ТБ и дополнительным твердотельным накопителем емкостью 512 ГБ.

Модель также оснащены системой безопасности Trusted Platform Module 2.0, которая проверяет наличие признаков вторжения во время загрузки системы. Также ноутбук включает возможность входа по отпечатку пальца, Windows Hello и другие функции безопасности Windows 10.

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