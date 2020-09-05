Производительность и безопасность: выбираем ноутбук для учебы

Режим дистанционного обучения сделал вопрос выбора ноутбука для школьника особенно актуальным. Однако ассортимент ноутбуков огромен, а цены на внешне похожие устройства отличаются в несколько раз. Что главное в компьютере для учебы и как выбрать недорогой, но надежный настольный ПК?

Экран

Серьезная нагрузка на глаза ребенка в процессе учебы неизбежна, поэтому следует обратить самое пристальное внимание на экран ноутбука для учебы. Выбирая по данному критерию, лучше немного переплатить, чем сэкономить — здоровье школьника важнее.



Размер

Оптимальный вариант — диагональ экрана от 14 до 16 дюймов. Компактные ноутбуки на первый взгляд кажутся удобными для ребенка, однако лучше оставить такие варианты студентам. Дело в том, что такие устройства в школу обычно не носят, а работа на маленьком экране намного быстрее утомляет зрение.

Матрица

На следующем этапе выбираем матрицу. Большинство бюджетных ноутбуков оснащаются дешевыми TN-матрицами, которые имеют маленькие углы обзора, неправильную цветопередачу и плохую контрастность. Для учебы нужно искать модели с матрицами IPS или VA стандартного разрешения Full HD (1920x1080).

ШИМ

«Финалистов» перед покупкой сравниваем по конкретным характеристикам — плюсами будут матовое покрытие, высокая частота обновления экрана (от 120 герц), большой запас по яркости, отсутствие ШИМ — широтно-импульсной модуляции. На последней стоит остановиться особо, так как использование технологии ШИМ приводит к быстрому утомлению глаз.

ШИМ используется для уменьшения яркости свечения экрана. Алгоритм заставляет источники света быстро включаться и выключаться, подавая на них импульсы с определенной частотой, что воспринимается как снижение яркости. В результате лампы мерцают, что создает повышенную нагрузку для зрения.

Для проверки наличия ШИМ можно провести так называемый «карандашный тест». Нужно снизить яркость дисплея и быстро помахать карандашом в плоскости экрана. Если становятся видны контуры перемещения карандаша, то неприятная для глаз технология в мониторе присутствует.

Производительность

Ключевые элементы ноутбука, которые влияют на производительность — процессор, накопитель, оперативная память, видеокарта. Чтобы выбрать хороший ноутбук для учебы, требуется оптимальное сочетание «железа». Если для ученика младших классов при выборе устройства можно сэкономить на видеокарте и процессоре, то для старшеклассника такой подход приведет к тому, что ноутбук быстро потеряет актуальность.

Процессор

Именно CPU отвечает за качественное и быстрое выполнение всех поставленных перед устройством задач, это «мозг» компьютера. В современных ноутбуках устанавливают процессоры двух основных производителей — Intel или AMD.

Если мы делаем выбор в пользу Intel, то следует ориентироваться на процессоры линейки Core i (i3, i5, i7, i9). Наиболее сбалансированным сочетанием вычислительной мощности и цены выделяются процессоры Core i5.

Чипсеты AMD также имеют несколько линеек. Для школьника оптимальным при выборе ноутбука для учебы считается универсальная линейка AMD A AMD — здесь неплохим сочетанием возможностей и стоимости выделяются процессоры AMD A12, AMD A10 и AMD A9.

Жесткий диск

Скорость работы ноутбука напрямую зависит от типа накопителя. Для школьника лучше выбрать устройство с SSD-накопителем минимум 256 ГБ вместо традиционного жесткого диска. Да, у него будет меньше объем, зато скорость работы резко возрастет. Кроме этого, твердотельные накопители потребляют мало энергии, бесшумны и устойчивы к механичным повреждениям.

Однако у HDD-накопителя тоже есть преимущества — он выигрывает по стоимости и емкости. Если стоит задача выбрать недорогой ноутбук только для учебы, то можно сэкономить на SSD и выбрать модель с накопителем на жестких магнитных дисках. Лучше ориентироваться на жесткий диск со скоростью вращения шпинделя 5400 RPM — они более надежны.

Также в последнее время в ноутбуки стали устанавливать гибридные накопители SSHD. Они сочетают положительные стороны HDD и SSD — доступную цену, высокое быстродействие и приличный объем. Выбирая хороший и недорогой ноутбук для учебы, стоит присмотреться именно к таким моделям.

Оперативная память

Программное обеспечение в ходе работы операционной системы обращается к оперативной памяти. Если ее недостаточно, ноутбук начнет использовать файл подкачки, размещенный на жестком диске. Однако скорость работы в этом случае резко падает, приложения «виснут», создавая пользователю дискомфорт.

Считается, что минимальным значением для нормальной работы офисных приложений и выхода в интернет является 4 ГБ памяти. При этом требования программного обеспечения к объему памяти постоянно растут, поэтому оптимальное значения для хорошего школьного ноутбука на сегодня — 8 ГБ ОЗУ.

Чтобы сэкономить, можно выбрать недорогой ноутбук для школьника с минимальным значением оперативной памяти, однако перед этим нужно убедиться, что у него есть резерв по увеличению ОЗУ — свободные слоты под модули памяти. Через год-полтора можно просто докупить планку оперативки.

Видеокарта

Считается, что отдельная дискретная видеокарта «на борту» школьного ноутбука не требуется — для учебы достаточно встроенного графического ускорителя. Однако здесь есть нюанс — любой ребенок запускает компьютерные игры. Встроенного ускорителя хватит только на самые простые развлечения.

Если школьник будет запускать на своем учебном ноутбуке ресурсоемкие игры, нужно выбирать устройство с дискретной видеокартой с графическим чипом от двух производителей — AMD или NVIDIA. Например, оптимальным вариантом ноутбука для учебы и игр станет покупка устройства с дискретными видеокартами GeForce 1060, 1070 или 1080.

Стоит помнить, что производительность в играх напрямую зависит от связки видеокарты и процессора, эти два элемента должны быть сбалансированы. Чтобы использовать ноутбук для учебы в качестве игрового устройства начального уровня, потребуется как минимум связка видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1050 и процессора Intel Core i5.

Минимально хороший ноутбук с перечисленными выше характеристиками в 2020 году обойдется в 40-45 тысяч рублей.