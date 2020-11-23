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Новосибирский барбер начала бесплатно стричь врачей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: ©instagram.com/chalovabarber

Новосибирский барбер Наталья Чалова начал бесплатно стричь врачей, чтобы помочь им в тяжелый период борьбы с коронавирусом.

«Я запустила бесплатную акцию для врачей в этой нелегкои ситуации в мире, мне искренне хочется быть полезнои, внести свою поддержку, чем собственно я и занялась. Все мы знаем, что только врачи сеичас нам жизненно необходимы, они ходят по вызовам, они принимают больных и сами заражаются, но не будем о грустном, ведь они делают свое дело, а я — свое», — написала барбер (парикмахер для мужчин) на странице в Instagram.

Чалова готова бесплатно подстричь и придать форму бороде мужчинам, которые предоставят документы, что они работают врачами.

Многие сибиряки стараются помочь медикам в борьбе с пандемией. Волонтеры развозят врачей по вызовам, собирают деньги на покупку кислородных концентраторов, покупают врачам обеды и по-другому помогают врачам.

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