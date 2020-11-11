НАВЕРХ

Волонтеры закупили кислородные концентраторы для больниц Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
209 1
Лечение в коронавирусном госпитале
Фото: Лечение в коронавирусном госпитале © пресс-служба Минздрава Новосибирской области

Новосибирцы организовали сбор денег и поставили в больницы 30 кислородных концентраторов, которых не хватает для лечения больных с коронавирусом, сообщила Sibnet.ru представитель общественной организации Аnticovidnsk.ru Наталья Одегова.

Кислородный концентратор — мобильный аппарат для подачи концентрированного кислорода пациентам. Он нужен в непрофильных больницах, которые переоборудовали под инфекционные госпитали, поэтому там нет централизованной подачи кислорода через систему разводки. Концентраторы можно перемещать от пациента к пациенту и обеспечивать кислородом людей с проблемами дыхания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКогда делать КТ легких

Глава новосибирского Минздрава Константин Хальзов на сессии Заксобрания говорил, что регион закупит порядка 300 кислородных концентраторов за 30 миллионов рублей. Это должно покрыть дефицит такого вида оборудования.

«Мы ждем, когда Минздрав поставит концентраторы, но людям кислород нужен уже сейчас, и мы уже поставили 30 концентраторов в больницы, так как у нас есть возможность закупить оперативно. Еще 25 аппаратов мы закупили», — сказала Одегова.

По ее словам, организация собрала на 55 концентраторов порядка 3,7 миллиона рублей. Стоимость одного — от 60 тысяч рублей. Сборы приостановились, а потребность есть, отметила собеседница. По ее словам, закупку концентраторов Минздрав еще не объявил.

Еще по теме
«Самоизоляция», «обнуление» и «коронавирус» стали словами года
Знаменитый Северский роддом отдали под COVID-госпиталь
Томский Роспотребнадзор объяснил опасность дистанционки в школах
Мэрия Новосибирска объяснила рост цен в аптеках на антибиотики
смотреть все
Новосибирск #Новости COVID19 #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Российские военные выдвинулись из Армении в Нагорный Карабах
•
Военная разведка Чехии заявила о риске Третьей мировой войны
•
«Самоизоляция», «обнуление» и «коронавирус» стали словами года
•
Украина станет интернировать «представляющих угрозу» россиян
Подробности
•
Путин остановил войну: что изменится в Карабахе?
•
Портрет президента: кто такой Джо Байден
•
Сексуальный скандал с Дзюбой: оскорбил статус игрока?
•
Транспортный налог: размер, оплата, льготы
Как это работает
•
Выбираем зимнюю резину: рейтинг нешипованных «липучек»
•
Кредитная история: как работают «черные метки»
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
От сигареты до томографа: где поджидает радиация
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Суд признал экстремистским хакасское отделение секты «Фалуньгун»
Сибирь 11.11.2020 12:27
Воздух в сибирских регионах признали самым загрязненным
Сибирь 11.11.2020 12:19
Волонтеры закупили кислородные концентраторы для больниц Новосибирска
Сибирь 11.11.2020 11:22
Повар из Бурятии презентует на фестивале печень в шоколаде
Сибирь 11.11.2020 11:06
Самое популярное
Приквел «Полицейского с Рублевки» про Яковлева покажут на ТНТ
23962
Участник Евровидения развернул всех мужчин-наставников в шоу «Голос»
13783
Определился победитель президентских выборов в США
6934
Группа Little Big выпустила клип на гимн ненависти к 2020 году
5352
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Российские военные выдвинулись из Армении в Нагорный Карабах
•
Военная разведка Чехии заявила о риске Третьей мировой войны
•
«Самоизоляция», «обнуление» и «коронавирус» стали словами года
•
Украина станет интернировать «представляющих угрозу» россиян
Подробности
•
Путин остановил войну: что изменится в Карабахе?
•
Портрет президента: кто такой Джо Байден
•
Сексуальный скандал с Дзюбой: оскорбил статус игрока?
•
Транспортный налог: размер, оплата, льготы
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Азербайджан сбил российский вертолет над территорией Армении
37
Путин заявил о прекращении войны в Карабахе
35
Трамп объявил себя победителем
29
Население России рекордно сократилось
28
Лечивший Навального врач возглавил омский Минздрав
26