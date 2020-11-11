Волонтеры закупили кислородные концентраторы для больниц Новосибирска

Новосибирцы организовали сбор денег и поставили в больницы 30 кислородных концентраторов, которых не хватает для лечения больных с коронавирусом, сообщила Sibnet.ru представитель общественной организации Аnticovidnsk.ru Наталья Одегова.

Кислородный концентратор — мобильный аппарат для подачи концентрированного кислорода пациентам. Он нужен в непрофильных больницах, которые переоборудовали под инфекционные госпитали, поэтому там нет централизованной подачи кислорода через систему разводки. Концентраторы можно перемещать от пациента к пациенту и обеспечивать кислородом людей с проблемами дыхания.

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Глава новосибирского Минздрава Константин Хальзов на сессии Заксобрания говорил, что регион закупит порядка 300 кислородных концентраторов за 30 миллионов рублей. Это должно покрыть дефицит такого вида оборудования.

«Мы ждем, когда Минздрав поставит концентраторы, но людям кислород нужен уже сейчас, и мы уже поставили 30 концентраторов в больницы, так как у нас есть возможность закупить оперативно. Еще 25 аппаратов мы закупили», — сказала Одегова.

По ее словам, организация собрала на 55 концентраторов порядка 3,7 миллиона рублей. Стоимость одного — от 60 тысяч рублей. Сборы приостановились, а потребность есть, отметила собеседница. По ее словам, закупку концентраторов Минздрав еще не объявил.