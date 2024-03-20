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Названа сама счастливая страна мира

Источник:
Sibnet.ru
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Финляндия в седьмой раз подряд признана самой счастливой страной мира, следует из публикации Всемирного доклада о счастье. На втором месте — Дания, на третьем оказалась Исландия.

В первую десятку самых счастливых стран также вошли Швеция, Израиль, Нидерланды, Норвегия, Люксембург, Швейцария и Австралия, отмечается в докладе. Россия в списке находится на 72-м месте.

Самой несчастливой страной признан Афганистан, в самом низу списка также оказались Ливан, Лесото, Сьерра-Леоне и Демократическая Республика Конго. Украина в рейтинге — на 105-й позиции.

Исследование «Всемирного доклада о счастье» использует шесть ключевых факторов для объяснения различий в отчетах об уровне счастья в разных странах мира: социальная поддержка, доход, здоровье, свобода, щедрость и отсутствие коррупции.

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Жизнь #О людях
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