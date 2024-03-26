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Американский штат легализует супружескую измену

Источник:
Sibnet.ru
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Легализовать супружескую измену планируют власти штата Нью-Йорк. Сейчас такой проступок официально считается нарушением закона.

Законодатели намерены исключить из местного уголовного кодекса статью о супружеской измене. Сейчас за такое правонарушение уже не наказывают, при этом формально по закону за измену можно попасть в тюрьму на 90 суток или заплатить штраф в размере 500 долларов.

По закону, принятому в 1907 году, любой, кого обвиняют в супружеской измене, не имеет права на суд присяжных, пишет Washington Post. В то время супруги разводились намного реже, чем в наши дни.

С момента его вступления в силу закон применялся всего лишь несколько раз. В 1964 году законодательная комиссия хотела исключить данную статью из уголовного кодекса, но в итоге рассмотрение вопроса была отложено на неопределенный срок.

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