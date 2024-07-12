НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Фотография разыскиваемой 35-летней женщины насмешила Сеть

Источник:
Sibnet.ru
201 0

Пользователей соцсетей рассмешило фото разыскиваемой 35-летней женщины из Англии, многие посчитали, что британка выглядит в два раза старше своего возраста.

Снимок разыскиваемой Келли Генри
Снимок разыскиваемой Келли Генри
Фото: © Preston Police

Фотография 35-летней женщины по имени Келли Генри была опубликована полицейскими из Престона, которые попросили местных жителей поделиться информацией, если им известно ее местонахождение, пишет Daily Star.

Келли Генри подозревалась в краже. Однако снимок быстро стал вирусным и разошелся по соцсетям. Все дело в примечательном внешнем виде разыскиваемой — женщина выглядит явно старше своего возраста. К тому же она корчит странные гримасы.

Некоторые комментаторы отметили, что так плохо выглядеть на фотографии специально не получится — для этого нужен особый талант. Другие посчитали, что ничего смешного во внешнем виде женщины нет и ей нужна помощь.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Илон Маск стал отцом двенадцатого ребенка
Самые возрастные пилоты во время кругосветки приземлились в Толмачево
Преображение мужчины после пластической операции удивило Сеть
Установлен мировой рекорд по скорости набора текста носом
смотреть все
Жизнь #О людях
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Представлена карта глобального изменения климата
АвтоВАЗ поднял цены на свои модели
Российская армия нанесла массированный удар по Украине
Уничтожение военной колонны ВСУ попало на видео
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин ввел прогрессивную шкалу НДФЛ
Sukhoi Superjet 100 разбился в Подмосковье
Кремль заявил об отсутствии планов по ограничению YouTube
Россия выпустит 12-ступенчатый «автомат»
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
95
Байден пообещал укрепить ПВО Украины
56
Российская армия нанесла массированный удар по Украине
44
Кремль заявил об отсутствии планов по ограничению YouTube
36
Юлию Навальную включили в список террористов и экстремистов
28
Депутат предложил запретить никабы в Новосибирской области