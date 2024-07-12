Фотография разыскиваемой 35-летней женщины насмешила Сеть

Пользователей соцсетей рассмешило фото разыскиваемой 35-летней женщины из Англии, многие посчитали, что британка выглядит в два раза старше своего возраста.

Снимок разыскиваемой Келли Генри Фото: © Preston Police

Фотография 35-летней женщины по имени Келли Генри была опубликована полицейскими из Престона, которые попросили местных жителей поделиться информацией, если им известно ее местонахождение, пишет Daily Star.

Келли Генри подозревалась в краже. Однако снимок быстро стал вирусным и разошелся по соцсетям. Все дело в примечательном внешнем виде разыскиваемой — женщина выглядит явно старше своего возраста. К тому же она корчит странные гримасы.

Некоторые комментаторы отметили, что так плохо выглядеть на фотографии специально не получится — для этого нужен особый талант. Другие посчитали, что ничего смешного во внешнем виде женщины нет и ей нужна помощь.