Индийская свадьба произвела фурор на Западе

Свадьба сына индийского миллиардера Мукеша Амбани поразила Запад своей роскошью, мероприятие собрало звезд и политиков со всего мира.

«Мировые знаменитости, бизнес-магнаты и политики начали прибывать в финансовую столицу Индии в пятницу, чтобы посетить свадьбу младшего сына Мукеша Амбани, самого богатого человека в Азии», — пишет Associated Press.

Сыну Амбани Ананту 29 лет, его избранницей стала Радхика Мерчант, дочь основателей индийского фармацевтического гиганта Encore Healthcare. Общие расходы на свадебные торжества оцениваются в сотни миллионов долларов.

Так, на церемонию прибыли телеперсоны Ким и Хлои Кардашьян, певец Ник Джонас и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Среди гостей также множество звезд Болливуда и бывший президент Индии Рам Натх Ковинд.

Столь потрясающая роскошь необычна даже для Индии. Отмечается, что Амбани — единственная семья в Индии, которой может позволить себе демонстративное потребление в таком масштабе.

Forbes оценивает общее состояние Амбани в 123,7 миллиарда долларов. Журнал поместил бизнесмена на 9-е место в рейтинге миллиардеров мира по итогам 2023 года, при этом Амбани оказался самым богатым человеком не из стран Запада в списке.