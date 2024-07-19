Чемпионат по огуречному хрусту пройдет в России

Мировой чемпионат по огуречному хрусту пройдет 27 июля в России, его примет Кировская область.

Соревнования пройдут впервые и состоятся в рамках традиционного фестиваля «Истобенский огурец», сообщает центр развития туризма Кировской области. При этом фестиваль проводится уже 28-й раз.

За первое место наравне с россиянами посоревнуются представители более десяти стран. Среди них: Бангладеш, Гаити, Гана, Египет, Индия, Китай, Синегал, Сирия, Судан, Таджикистан, Узбекистан.

Отмечается, что участники будут откусывать огурец, а получаемый звук — регистрировать в цифровом виде измерительным микрофоном. В финал выйдут 16 участников, которые в борьбе за главный приз еще раз продемонстрируют свои способности по огуречному хрусту.