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Составлен среднестатистический портрет мигранта

Источник:
Sibnet.ru
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Среднестатистический мигрант в России — женатый мужчина из Таджикистана со средним образованием, следует из обнародованных данных Росстата.

Мужчинами являются 55% международных мигрантов в России. При этом 76% мигрантов находятся в трудоспособном возрасте, еще 11% приходится на пожилых людей и 13% — на детей. Чаще всего в Россию прибывают лица в возрасте от 20 до 24 лет.

Таджикистан опережает другие страны по числу прибывающих в Россию мигрантов — на него приходится почти треть иностранцев (31%). Второе место занимает Киргизия с 10%. Еще по 9% приходятся на Украину, Армению и Казахстан.

По данным Росстата, большая часть иностранных мигрантов (39%) приезжают в Россию с законченным средним образованием, 22% всех мигрантов завершили только обучение в средней школе. Лишь 9% приезжающих в нашу страну получили высшее образование.

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Топ комментариев

pepelmetal

"ненавидеть каждого по национальному признаку это фашизм называется" Чем и занималась пораскинувшая мозгами...

pepelmetal

Мдааа, ну если ты её не знаешь, тогда как ты вообще можешь что-то про конфликт с окраиной против России...

Modz

Даже после нескольких выстрелов в голову, это чудо не сразу померло.

mosquito__2010

Власти Украины и их покровители тоже пытались эту сову натягивать на глобус, в итоге натянули их и Украину....