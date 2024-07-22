Составлен среднестатистический портрет мигранта

Среднестатистический мигрант в России — женатый мужчина из Таджикистана со средним образованием, следует из обнародованных данных Росстата.

Мужчинами являются 55% международных мигрантов в России. При этом 76% мигрантов находятся в трудоспособном возрасте, еще 11% приходится на пожилых людей и 13% — на детей. Чаще всего в Россию прибывают лица в возрасте от 20 до 24 лет.

Таджикистан опережает другие страны по числу прибывающих в Россию мигрантов — на него приходится почти треть иностранцев (31%). Второе место занимает Киргизия с 10%. Еще по 9% приходятся на Украину, Армению и Казахстан.

По данным Росстата, большая часть иностранных мигрантов (39%) приезжают в Россию с законченным средним образованием, 22% всех мигрантов завершили только обучение в средней школе. Лишь 9% приезжающих в нашу страну получили высшее образование.