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Умер старейший в мире мужчина

Источник:
Sibnet.ru
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Хуан Висенте Перес Мора
Хуан Висенте Перес Мора в 113-й день рождения
Фото: OrchestralHuman / CC BY-SA 4.0

Житель Венесуэлы Хуан Висенте Перес Мора, признанный самым старым мужчиной в мире, скончался на 115-м году жизни, сообщил президент страны Николас Мадуро.

«Хуан Висенте Перес Мора, внесенный в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый мужчина в мире, умер в возрасте 114 лет. Я обнимаю его семью и выражаю соболезнования всем жителям города Эль-Кобре», — написал Мадуро в X.

Перес Мора скончался в возрасте 114 лет 311 дней. По данным газеты El Nacional, смерть наступила из-за респираторных осложнений.

Мужчина объяснял свое долголетие «постоянной работой, полноценным отдыхом, ранним сном и ежедневным употреблением стакана бренди». Долгожитель хорошо питался, молился, пил воду и рано ложился спать.

Перес Мора родился 27 мая 1909 года в городе Эль-Кобре в Венесуэле и был девятым из 10 детей. У самого долгожителя 11 детей, 41 внук, 18 правнуков и 12 пра-правнуков. Был фермером. В 2022 году внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый мужчина в мире в возрасте 112 лет и 253 дней.

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