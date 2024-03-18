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Пасынок главкома ВСУ попросил российское гражданство

Источник:
Sibnet.ru
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Живущий в Австралии пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Иван заявил о желании получить российское гражданство.

«С огромным удовольствием сам бы поучаствовал в выборах, <…> но у меня нет российского гражданства. На этой волне я прошу президента Российской Федерации сделать меня гражданином», — сказал он в интервью агентству Ruptly.

Свою просьбу молодой человек озвучил около российского генконсульства в Сиднее, где проходит голосование на выборах президента. Иван переехал в Австралию вместе с братом и матерью после развода родителей.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного и назначил вместо него Александра Сырского, который родился во Владимирской области. Его родители продолжают жить в России.

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Жизнь #О людях #Россия
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