Сеть подпольных казино накрыли в Туве. ВИДЕО

Сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконную деятельность четырех игорных заведений, маскировавшихся под компьютерные клубы и интернет-кафе в Туве, сообщает пресс-служба МВД РФ по региону.

С 21 ноября 2019 года по 9 ноября 2020 года в Кызыле незаконно проводились азартные игры в интернете. Силовики пресекли их работу. Незаконным бизнесом занимались 14 человек, у каждого была своя роль.

Следователи СУ СК РФ по Туве предъявили обвинение участникам преступной группы в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой). Максимальное наказание по данной статье — до шести лет лишения свободы.

В отношении одного обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, другого отправили под домашний арест. Во время обыска изъяли компьютеры, деньги, документы.